Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu için Kars'ta bir araya geldiler

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Azerbeycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Azerbeycan Demiryolları Başkanı Cavid Qurbanov ve Gürcistan Demiryolları Başkanı David Peradze, Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu ile ilgili çalışma toplantısı için Kars’ta bir araya geldi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, öğle saatlerinde, Kars Harakani Havalimanı’na geldi. Bakan Arslan\'ı Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, kurum ve daire amirlerinin yanı sıra partililer ile Karslılar karşıladı. Bakan Arslan, Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelecek heyeti beklerken, kent merkezine inerek, esnafı ziyaret etti. Faikbey Caddesi\'ndeki dükkanları ziyaret eden Arslan, Karslılar ile sohbet etti. Daha sonra Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelen heyeti karşılamak üzere Kars Harakani Havalimanı’na geçen Bakan Arslan, heyetle birlikte Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’in kentteki mozolesine çelenk ve karanfil koymak üzere alana geldi.

Bakan Arslan ile Azerbeycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Azerbeycan Demiryolları Başkanı Cavid Qurbanov, Gürcistan Demiryolları Başkanı David Peradze, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev tarafından hazırlatılan çelenk ile karanfilleri Haydar Aliyev’in mozolesine bırakarak, dua okudu. Üç ülkenin yetkilileri, burada yaptığı konuşmalarda, Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Çalışma Toplantısı\'nın gelecek için önem arz ettiğine dikkat çekerek, zaman zaman bu tür programlar düzenleyeceklerini söyledi.

ARSLAN: VERİMLİ KARARLAR ALACAĞIZ

Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu\'nun 3 ülke için de önemli olduğunu vurgulayan Ulaştırma Bakanı Arslan, şöyle konuştu:

“Bakü- Tiflis- Kars projesi; Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın birlikte yaptığı uluslararası proje ve çok önemsediğimiz bir proje. Bu projeyi 30 Ekim’de sayın Cumhurbaşkanı\'mız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev, Gürcistan Başbakanı\'nın katılımlarıyla açtık. O günden bugüne projenin daha aktif ve daha verimli çalışabilmesi adına biz, zaman zaman bu işin sorumluları olarak bir araya geliyoruz. Bugün de bu anlamda yine Azerbaycan’dan Ekonomi Bakanımız değerli dostum ve hakeza Demiryolu Başkanı ve Gürcistan Demiryolu Başkanı\'yla Kars’ta bir araya geldik. Bu projenin daha verimli daha iyi çalışabilmesi, 3 ülke ilişkilerinin daha da geliştirilebilmesi adına bugün bir çalışma yapacağız. Bu çalışmanın sonucunda da inşallah yine olumlu ve verimli kararlar alacağız öyle bir beklentimiz var. Daha sonra değerli bakanımı ve başkanlarımızı Gürcistan’a yolcu edeceğiz, orada da yine bu proje ile ilgili görüşmeler devam edecek. Tekrar söylemek isteriz ki Bakü- Tiflis- Kars, ülkemiz için önemli olduğu kadar Azerbaycan ve Gürcistan için de önemli, doğu- batı aksında Avrupa ile Asya arasında taşıma koridorlarını kesintisiz hale getirmesi adına çok önemli proje ve biz bu projeyi 3 ülke birlikte daha verimli nasıl kullanabiliriz. Bu projeye bağlı olarak diğer projeleri hızlı bir şekilde bitirip, bu projeyi nasıl daha anlamlı hale getiririz onun çalışmalarını yaptık bugüne kadar bundan sonra da yapıyoruz da bu vesileyle tekrar rahmet diliyoruz.\"

MUSTAFAYEV: TRANSİT YÜK TAŞIMACILIĞI İÇİN ÖNEMLİ GÜZERGAH

Kars’ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ise şunları söyledi:

\"Aziz kardeşimiz Ahmet Arslan’a bizi misafir etkileri için teşekkür ediyorum. Azerbaycan’ın Umum Milli Lideri Haydar Aliyev’in abidesini ziyaret ettik. Çok memnunuz ki Kars’ta Aliyev’in hatırası böylesine yüksek seviyede yad olunuyor. Sayın Ahmet Arslan’ın da dediği gibi Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu seferleri başlamıştır. Azerbaycan Türkiye ve Azerbaycan devlet başkanlarının katılımıyla bu açılış yapılmıştır. Bildiğiniz gibi Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu projesi, Asya’dan Avrupa’ya yüklerin taşınması için transit yük taşımacılığı için önemli bir güzergahtır. Bu güzergahın faydalı bir şekilde hizmet vermesine Azerbaycan büyük önem vermektedir. Bizler, bugün Kars’ta bir araya geliyoruz ve BTK’nın daha semereli ve daha faal bir şekilde çalışması için yapılaması gerekenleri müzakere edeceğiz. Biz hesap ediyoruz ki Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu çok hayırlı bir projedir ve öncelikli olarak Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ile diğer güzergahta bulunan ülkelere faydası çok büyük olacaktır. Bunun içinde nasıl bir tedbirler hayata geçirmek gerekir bunu bugün Kars’ta konuşacağız. Daha sonrada Azerbaycan’dan bir heyet ile Tiflis’e de gideceğiz. Gürcistan’ın Demiryolları Rehberi de Kars’a geldi. Görüşmelerimiz Tiflis’te de devam edecek.\"

PERADZE: 3 ÜLKENİN EKONOMİSİNE BÜYÜK FAYDA GETİRECEK

Toplantıların geleceğe yönelik fayda sağlayacağına inandığını vurgulayan Gürcistan Demiryolları Başkanı David Peradze de şöyle konuştu:

“Ulaştırma Bakanı\'mıza, diğer heyete ve Türk insanlarına çok teşekkür etmek istiyorum; ev sahipliğinizden dolayı ve bu fırsatı bize sağladığınız için. Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye için beklenen sadece yük taşımacılığında değil, her 3 ülkenin de ekonomilerine büyük fayda getireceğine inandığımız bu projeye biz de inandığımızı ifade etmek istiyoruz. Kars’a ilk defa geliyorum bu arada. Türkiye’ye geldim çok çok mutluyum, gerçekten bu taraf geldik; akşam da ben sizin ev sahibiniz olacağım Gürcistan’da, bunun için de aynı zamanda şeref ve mutluluk duymaktayım. Ülkelerimiz arasında hepimize faydalı olacak bu projeye biz de inanıyoruz. Sadece yük ve yük trafiğiyle değil dediğim gibi ekonomimize katkıda bulunacak bu koridorun 3 ülke için de çok yararlı olmasını ümit ediyoruz. Bugün ve yarın yapacağımız bu çalışma toplantılarımızın çok yararlı olacağından eminim ve geleceğe dönük iş birliğimize de katkı sağlayacağına inanıyorum.\"

3 ülkenin bakan ve başkanlarının katılımıyla ilki Kars’ta, basına kapalı olarak gerçekleştirilen Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Çalışma Toplantısı\'nın ikincisi ise yarın Gürcistan’da yapılacak.

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