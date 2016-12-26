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Bilim / Teknoloji

Bakteriden batarya üretildi

Bataryaların 2017'nin ilk aylarında piyasaya sunulması bekleniyor

26 Aralık 2016 17:08

New York'ta bulunan Binghamton Üniversitesi bünyesinde görev alan bir grup araştırmacı tarafından geliştirilen yeni bataryalar bakterilerden oluşturuluyor ve tamamen doğa dostu.

Shift Delete'de yer alan habere göre, özel bakterilerle dolu bir sıvının kromatografi kağıdı üzerinde bir süre beklemesiyle elde edilebilen bu bataryalar boyutları ile şaşırtıyor. Günümüzdeki bataryaların aksine üretim maliyeti konusunda da avantajı elinde bulunduran bu yeni nesil bataryalar fabrikalardaki üretim maliyetlerinin çok daha altında bir bütçe ile üretilebiliyor.

2017'nin ilk aylarında piyasaya sunulması beklenen bu bataryaların birkaç sene içerisinde daha da geliştirilerek yaygınlaşması bekleniyor.

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