Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın ‘Anadolu Ödülleri’ sahiplerini buldu

T24 Kültür Sanat

Baksı Kültür Sanat Vakfı, bu yıl ikinci kez düzenlediği Anadolu Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. ‘Geçmişi Selamlamak’ başlığıyla düzenlenen 2021 ödül programında Refik Halit Karay “Edebiyat”, Bedri Rahmi Eyüboğlu “Görsel Sanatlar”, Emre Arolat “Mimarlık”, Muzaffer Sarısözen “Müzik” ve Lütfi Akad “Sinema” alanında Anadolu Ödülü’nün sahibi oldu.

Doğan Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen ‘Anadolu Ödülleri’ programında bu yıl ilk kez ‘Doğan Değer Ödülü’ adıyla verilen Onur Ödülü ise geçen yıl hayatını kaybeden, Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık’ın oldu. Mimarlık jürisinin verdiği Destek Ödülleri’ne de Melike Altınışık ve Ömer Selçuk Baz değer bulundu.

Bir kağnı tekerleğini temsil eden ödül heykelciği sanatçı Osman Dinç’in imzasını taşıyor

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla hayata geçirildiği belirtilen Anadolu Ödülleri, dönüşümlü olarak çiftli yıllarda kurumlara, tekli yıllarda kişilere veriliyor. 2021 yılında “Geçmişi Selamlamak” başlığı altında düzenlenen Anadolu Ödülleri’nin, son yüzyılda eser veren ve eserlerinde Anadolu’nun kültürel birikimini en üst düzeyde yansıtan sanatçılara sunulması hedeflendiği nakledildi. Adaylar beş ayrı dalda ayrı ayrı oluşturulan seçici kurul üyelerinin önerileriyle belirlendi.

Törende konuşan Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, şunları söyledi:

“2020 Anadolu Ödülleri ile Arkeoloji, Gösteri Sanatları, Müzecilik, Restorasyon, Süreli Etkinlikler dallarında değerli projeleri belleğimizin ilk sayfasına kaydettik. 2021 Ödülleri’ni ise Edebiyat, Görsel Sanatlar, Mimarlık, Müzik ve Sinema alanlarında son yüzyıl içinde Anadolu’yu onurlandıran bireysel katkıları gündeme getirdik. Bugünün Türkiye’sinde kimliğimizin en belirleyici özelliğinin Anadolu birikimi olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda Anadolu insanının yaşam mücadelesini daha görünür kılmalı, orada yaşanan insan öykülerinin birikimini ve bizi nasıl zenginleştirdiğini yeniden görebilmeli, Anadolu’ya kültürler çöplüğü gözüyle bakmak yerine, değerler dünyasının toprağı olarak ondan gurur ve sevgi ile söz edebilmeliyiz. Baksı Kültür Sanat Vakfı olarak bu bağlamda Anadolu’yu geçmiş birikimler ve güncel enerji ile kültür ve sanatın barış coğrafyası olarak tekrar tekrar dünyamıza önermek istiyoruz.”

2021 Seçici Kurulu’nda görev alan isimler ise şöyle sıralanıyor:

“Edebiyat” alanında; Doğan Hızlan (Başkan), Beşir Ayvazoğlu, Mario Levi, Metin Celal, Sunay Akın

“Görsel Sanatlar” alanında; Prof. Dr. Zeynep İnankur (Başkan), Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Dr. İpek Duben, Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman “Müzik” alanında Baki Duyarlar (Başkan), Cem Mansur, Cihat Aşkın, Erdal Erzincan, Evin İlyasoğlu “Sinema” alanında Prof. Dr. Bülent Vardar (Başkan), Alin Taşçıyan, Atilla Dorsay, Derviş Zaim, Yeşim Ustaoğlu “Mimarlık” alanında Prof. Dr. Suha Özkan (Başkan), Celal Abdi Güzer, Melkan Gürsel, Kerem Piker, Prof. Dr. Uğur Tanyeli.