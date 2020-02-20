Bakırköylüler kentsel dönüşüm planının iptaline tepkili: 50 yıllık binaların altında insanlar ölünce kimse ağlamasın

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Bakırköy'de, birinci derece deprem bölgesinde yer alan Osmaniye, Kartaltepe, Zuhuratbaba , Zeytinlik, Cevizlik, Yenimahalle ve Sakızağacı mahallelerinde konutlara 1 kat artış getiren kentsel dönüşüm planları ilçenin depreme karşı güçlendirilmesinin önünü açacaktı. Ancak mevcut plan şartlarının devam etmesi kararlaştırıldı.

Mevcut plana göre, ilçede yaşayanların büyük çoğunluğu konutlarını yıkıp yenileyecek gelire sahip olmadığı için konutlarını güçlendiremiyor. Bu nedenle Bakırköy halkı İBB Meclisi'nde alınan karara karşı imza kampanyası başlattı.

18 Şubat'ta Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda kurulan masada, 7 Mart'a kadar imza toplanacak. Toplanan imzalar TBMM'ye gönderilecek. Bakırköy halkı “Bu binalar 50 yıllık. Binaların altında öldükten sonra ağlamasınlar, yaşarken elimizi tutsunlar” diyerek isyan etti.

Bakırköy Belediye Başkanı: İBB Meclis üyeleri deprem konusunu siyaset üstü bir konu olarak görmeli

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy'ün depremin merkez üssünde yer alan İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden olduğuna vurgu yaparak 50-55 yıllık binaların bir an önce depreme karşı güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Kerimoğlu şunları söyledi:

“Bakırköy'deki binalar, ortalama ömrünü bile aşmış durumda. Bu binaların deprem karşısında güvenliği yetersiz. Bakırköy'ün çok acil dönüşüme ihtiyacı var. Geri bıraktığımız 5 yıllık dönemde bu konuda iki kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde girişimde bulundum ama sonuç alamadım. iki kez de Kadir Topbaş döneminde İBB Meclisi nezdinde girişimde bulundum yine sonuç alamadım. Bence İBB Meclis üyelerinin deprem konusunu siyaset üstü bir konu olarak görmesi gerek. Meclis üyelerinin vicdanına ve aklına emanet ediyoruz bu konuyu.”