Bakırköy'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

T24 - Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Bir süre önce yapımı tamamlanarak trafiğe açılan Yeşilköy Atatürk Havalimanı Dış Ticaret Merkezi kavşağında, Ayetullah Çetin'in kullandığı 34 YA 3484 plakalı cip ile Mehmet Dalkılıç yönetimindeki 34 RSZ 93 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip, yön tabelasına vurarak durabildi.



Cipteki Kemal Kabatürk (74) araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybederken, Kabatürk'ün damadı olan sürücü Çetin, yanındaki Nilgün Yekta ve minibüs sürücüsü Dalkılıç yaralandı.



Yaralılardan Dalkılıç ile Yekta Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hafif yaralı olan sürücü Çetin ise ifadesine başvurulmak üzere Yeşilköy Polis Merkezine götürüldü. Kabatürk'ün cesedi, itfaiye tarafından araçtan çıkarılarak Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.





