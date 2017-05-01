Bakırköy'de 1 Mayıs kutlaması sona erdi; İstanbul'da gözaltılar 165'e ulaştı!

İstanbul'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları bu yılda Bakırköy Halk Pazarı'nda yapıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin de (TMMOB) katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalarda, 'güvenli çalışma ve 8 saatlik iş günü' talep edildi. Kutlamaların saat 13:00'te başladığı Bakırköy'de polis, sabah saatlerinde havaya üç el ateş açtı. Avukatların kurduğu 1 Mayıs Kriz Masası, il genelinde en az 165 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı İncirli Caddesi üzerinde arama kontrol noktaları oluşturuldu. Emniyet güçleri, 1 Mayıs alanına getirilen her pankartı tek tek fotoğrafladı.

Miting alanındaki kişi ve kurumlar arasında DİSK, KESK, TTB ve TMMOB temsilcileri Arzu Çerkezoğlu, Kani Beko, Lami Özgen, Raşit Tükel, Halkların Demokratik Partisi (HDP) miletvekilleri Filiz Kerestecioğlu ve Ertuğrul Kürkçü, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar, Birleşik Haziran Hareketi, HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de vardı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin verilen sözün tutulmadığını belirterek “Referandumdan evet çıkarsa ilk işlerinin kıdem tazminatına saldırmak olacağını söylemiştik. Şimdi buradan soruyorum. Herkes duysun. Kıdem tazminatımızı leş kargalarına yedirecek miyiz? Hayır" diye konuştu.

İşte dakika dakika yaşananlar...

17:10 Gün içinde kutlamaların yasak olduğu Taksim'e çıkmak isteyen bazı gruplara polis müdahale etti. Yapılan müdahalelerde İstanbul genelinde 165 kişi gözaltına alındı.

16.15 Kutlama sona erdi.

15.32: 1 Mayıs Kriz Masası, gözaltına alınanların sayısının 156'ya ulaştığını duyurdu.

15:30: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Bakırköy Halk Pazarı'na gelenler buradaki programın sonlarına doğru alanı terk etmeye başladı. Kutlama alanından çıkanların birçoğu, metrobüsü kullanmak için İncirli'deki yaya üst geçidini kullandı. Bu nedenle bu noktada yoğunluk oluştu. Üstgeçidi kullananlar ilerlemekte güçlük çekti. Bakırköy Halk Pazarı'nda dağılmalar devam ediyor.

15:20 Gözaltılar serbest bırakılsın çağrısı

Sahneden yapılan duyuruda alana girmek isteyen dört kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Onların ve Taksim'e çıkmak isterken gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

15:15 Ortak metin okundu: Hayır biz kazandık

Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarında katılımcı kurumlar adına ortak metinin Türkçe’sini Çiçek Çatalkaya ve Kürtçe’sini Hudaw Altun okudu. "Hayır biz kazandık" denen açıklamada "Kazanmak adına her türlü sahtekarlığı mübah görenler, oy için ölüleri diriltenler kaybetti. Biz kazandık. Gece gündüz demeden çalışanlar, kuzeyden Güney'e, Doğudan Batı'ya dağa taşa Hayır yazanlar kazandı" ifadesini kullanıldı.

14:59 Tertip komitesinden konuşmalar...

1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcleri DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Başkanı Emin Koramaz, TTB Başkanı Raşit Tükel konuşmalarında 1 Mayıs 1977'de, 19 Ekim Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı. Referandum ve "Hayır" birlikteliği konuşmaların ortak noktasıydı.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel, referandum sonuçları, sağlık politikaları, sağlık emekçileri ve akademisyenlerin ihraçlarına tepki gösterdi. “Hileli referandum sonucunda gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile evrensel hukukun temeli olan kuvvetler ayrılığı ilkesi kaldırıldı, insan hak ve özgürlük alanları daha da daraltılarak demokrasiden tümüyle uzaklaştırılan döneme girildi" diyen Tükel, “OHAL döneminde çıkartılan KHK’larla 5 bin 625 sağlık emekçisi kamudan ihraç edildi. İhraçlarla sağlık hizmetlerinde yeri doldurulamaz boşluk oluşturdu" ifadesini kullandı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz referandumda "Hayır" diyenlerin birlikteliğine dikkati çekti. “Ülkemizin kan gölüne çevrilmesine kamuda okullarda üniversitelerde yaşanan hukuk dışı kıyımlara, gazetecilerimizin, milletvekillerinin tutuklanmasına, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasına, sürekli OHAL’e, sürekli baskıya, sürekli şiddete hayır demek için buradayız” diyen Koramaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu 1 Mayıs, Hayır tutumlarımızın devamı niteliğindedir. Bu referandumun sonucunda kıdem tazminatlarımıza el konulması, kazanılmış haklarımız ellerimizden alınması, sendikaların işlevsizleştirilmesi, meslek kuruluşları etkisizleştirilmesi, yaşam alanlarımızın sermaye kesimlerine peşkeş çekilmesi, parlamentonun işlevselleştirilmesi, kararların tek bir kişiye teslim edilmesi, faşizm var. Bu 1 Mayıs hayır tutumunun devam ettirilmesi için çok önemli. Her örgüt ‘Hayır’ı, dayanışmayı büyütmeli"

14:45 KESK Genel Başkanı Lami Özgen Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamasına katılan emekçilere seslendi.

Özgen şöyle konuştu:

"Bu ülkenin yarısı olduğumuzu unuttuğunu ortaya koydu. KHK’lara hayır, OHAL’e hayır. Tutuklamalara, baskıya, gözaltılara hayır. İş güvenliğinin ortadan kaldırılmasına hayır. Kıdem tazminatının kaldırılmasına hayır. Böylelikle bu ülkenin ezilen tüm kesimleri, iradelerini ortaklaştırdı. Onlar, her zamanki gibi hileleriyle, hırsızlıklarıyla bizlerin iradesini çaldı. Bu referandumun sonuçları şaibelidir. Bu sonuçları, ülkenin yarısı olarak kabul etmediğimizi duyurmaya devam ediyoruz.

"Sendikalarda özgürlük haklarımız KHK'larla yasaklanmaya devam ediyor. Arkadaşlarımız hakkında keyfi uygulamalar devam ediyor. Bu işten atmalardan üç binin üzerinde KESK üyesinin de işten atıldığını biliyorsunuz. İlk günden beri şunu ifade ediyorum, sizin OHAL yasanıza, KHK'larınıza, soruşturmalarınıza boyun eğmiyoruz. Korkmuyoruz. Geri adım atmıyoruz. Seyid Rıza'nın dediği gibi; biz sizlerin yalanlarınıza, dolanlarınıza karşı boyun eğmeden, diz çökmeden, mücadeleye devam edeceğiz. Bu da onlara büyük bir ızdırap oldu. Bu zorbalık karşısında boyun eğmeden, Türkiye'nin her yerinde bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Buradan hareketle, bugün Türkiye'nin bütün illerinde, özellikle Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Van'da, Samsun'da 1 Mayıs alanlarındaki milyonları buradan selamlamak istiyorum. Baskıya, zulme, faşizme karşı boyun eğmeden mücadele edenlere selam olsun.

14:30 DİSK Genel Başkanı Kani Beko, alandaki işçilere hitap etti. Konuşmasına, 1977, 1989 ve 1996 1 Mayıs’ında hayatını kaybedenleri anarak başlayan Beko, “Referandumdan evet çıkarsa ilk işlerinin kıdem tazminatına saldırmak olacağını söylemiştik. Şimdi buradan soruyorum. Herkes duysun. Kıdem tazminatımızı leş kargalarına yedirecek miyiz? Hayır. Buradan tekrar söylüyorum. Taşeron işçiler kadro hakkını kazanana kadar mücadele edeceğiz.” ifadesini kullandı.

1 Kasım 2015 seçimlerinden önce taşeron işçilerin kadroya alınmasına dair sözün tutulmadığını belirten Beko, taşeron işçiler kadroya alınana dek mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. “Kiralık işçi” uygulamasına tepki gösterdi. Beko, “OHAL ilan edip KHK’larla kamu emekçilerini mahkeme kararı olmadan ihraç ettiler. 85 belediyede kayyum var” dedi.

Beko'nun konuşmasının satır başları söyle:

“Sandıklardan hayır çıktı, YSK’dan evet çıktı. Ancak siz yaptığınız bu hırsızlıkla nereye kaçarsanız kaçın sizi yakalamak boynumuzun borcu olsun”

“Biz bu topraklarda 80 milyon insanın anayasasını yapmak için önümüzdeki dönemde birlikte mücadele edeceğiz. Eşitlikçi, özgürlükçü, laik, demokratik sosyal bir anayasa olması gerekir"

“Aydınlık bir ülke için birer meşale yakalım. Bu topraklarda eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış, kardeşlik mücadelesi verenlere, toprağa çıkanlara, 8 Mart’ı yaratan kadınlarımıza, 1516 Haziran’da büyük işçi direnişini yaratanlara, Gezi direnişindeki kahraman kardeşlerimize, 10 Ekim’de Ankara’da katledilen barış güvercinlerimize, barış elçilerimize, Deniz Gezmiş’e, Mahir Çayan’a, İbrahim Kaypakkaya’ya, Kemal Türkler’e, Türkiye işçi sınıfına selam olsun. Kahrolsun faşist diktatörlük, yaşasın işçilerin birliği, yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın devrim ve sosyalizm"

14:16 İstanbul Barosu’nun 1 Mayıs için oluşturduğu kriz masası gözaltı sayısının 150’ye yaklaştığını bildirdi.

14:06 DİSK Korosu sahnede

Berkay Akyıldız şefliğindeki DİSK Korosu, sahnedeki ilk grup oldu. Koro'nun son şarkısı "Enternasyonel Marşı"na aralarında Filiz Kerestecioğlu, Ertuğrul Kürkçü, Kani Beko, Onur Hamzaoğlu, Gülistan Kılıç Koçyipit, Lami Özgen'in de olduğu emek örgütleri, sivil toplum kuruluşları başkanları, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri de eşlik etti.

14:00 Hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Alana girişler yaklaşık bir buçuk saat devam etti. Saat 14.00'te 1 Mayıs 1977'de, 10 Ekim'de, iş cinayetlerinde, demokrasi mücadelesinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile program başladı. "Hayır bitmedi, mücadeleye devam" sloganları ile saygı duruşu sonlandı.

13:02 Kortejler alanda

Alan doldu, kortejlerin girişleri sürüyor. Sahneden marşlar çalınıyor.

13:00 1 Mayıs Kriz Masası, İstanbul genelinde en az 105 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamaya göre, gözaltı işlemleri İstiklal Caddesi, Talimhane, Beşiktaş, Okmeydanı, Gayrettepe, Zincirlikuyu ve Mecidiyeköy’de yapıldı. Gözaltına alınanların polis arabalarında bekletildiği öğrenildi.

12:45 Necmiye Alpay TGS ile yürüdü

Dilbilimci - yazar Necmiye Alpay, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Bakırköy'e yürüdü. Kapatılan Özgür Gündem'in Yayın Danışma Kurulu üyeliğini yapan Alpay, 4 ay cezaevinde tutulmuştu.

12:40 Polis havaya ateş açtı

Anadolu Ajansı (AA), Bakırköy İncirli Caddesi’nde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı açan kişiler nedeniyle gerginlik yaşandığını duyurdu. Polisin bu sırada havaya üç el ateş açtığını bildiren ajans, üç kişinin gözaltına alındığını belirtti.

12:15 Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) alana geldi

11:55 Taraftar grupları Bakırköy'e geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, "Ali İsmail Korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz" sloganı attı.

​11: 40 Emek ve demokrasi güçleri Bakırköy'de bir araya geldi, yürüyüş başladı.

Kortejde KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, TTB Başkanı Raşit Tükel, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu da bulunuyor.

​11:00 Bakırköy Mitingi için toplanan Eğitim Sen üyesi eğitim emekçilerinden KHK'lara ve ihraçlara tepki gösterildi.

10:52 12:00'de başlayacak kutlama için toplanan kalabalık artıyor.10:40 DİSK / Genel-İş Bakırköy mitingine katılmak üzere toplanıyor.

10: 15 Nakış işçileri, Şirinevler Meydanı'nda toplanarak Bakırköy'e yürüyecek. Nakış işçileri çocuklarıyla alanda toplanıyor.

09: 50 Bakırköy'de pankart ve dövizler fotoğraflanıyor

Bakırköy'de 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için toplananların her pankart ve dövizi tek tek fotoğraflanıyor. Kontrolden geçen pankart ve dövizlerin fotoğrafları polis tarafından sosyal medya uygulaması üzerinden amirlerine gönderildi. Pankart ve dövizler ancak onaylanırsa içeri alınıyor.

09:45 Demirtaş: Hepinize başarılar diliyorum

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 1 Mayıs mesajı şöyle:

“İnsanı insan yapan temel ölçülerden biri kuşkusuz ortaya koyduğu emektir. Emeğe ve emekçiye saldırıların ve hak gasplarının sınır tanımadığı bu zorlu dönemde inatla ve cesaretle emeğin mücadelesini sürdüren ve emekçinin yanında yer alan herkesi saygıyla selamlıyorum. Bütün dünya emekçilerinin 1 Mayıs Bayramını kutluyor, halklarımızın gelecekte adil, özgür ve eşit birliğine olan inancımla, bu zor ama paha biçilmez yolda hepinize başarılar diliyorum."

09:35 Kutlamalara horonla başladılar

Bakırköy'de kutlamaların yapılacağı alana yapılacak yürüyüş güzergahlarından biri İncirli Caddesi. Siyasi partiler ile emek örgütleri üyeleri trafiğe kapatılan İncirli Caddesi'nde belirlenen noktalarda erken saatlerden itibaren toplanmaya başladı. Bayrak ve flamalarını hazırlayan gruplar zaman zaman çalınan müzikler eşliğinde horon tepti. İncirli Caddesi üzerinde arama kontrol noktaları oluşturuldu.

09:25 Bakırköy kutlamalara hazır

Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlaması için hazırlıklar tamam.

Miting alanına Koşuyolu Çobançeşme Bulvarı ve Ekrem Kurt Bulvarı üzerinden gelecekler için arama noktaları kuruldu. Veliefendi Hipodrumu yönüne giden her iki bulvar da araç trafiğine kapatıldı. Polis bariyerleri ile çevrildi. Polis arama noktaları kurdu. İlk saatlerde 1 Mayıs kutlaması için gelenler değil çevredeki iş yerlerinden çalışanlar kontrol noktasından aranarak içeri alındı.

Saat 10.00’da toplanacak işçiler saat 11.00’de yürüyüşe başlayacak. Halk pazarındaki miting ise saat 13.00’te başlayacak. Nakış işçileri ise Şirinevler Meydanı’nda bir kutlama yaparak Bakırköy’e geçecek.