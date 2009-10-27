Bakırköy sapığı yakalandı

İnternette tanıştığı erkek çocukları tehdit ederek birlikte olan ve web kamerası ile çıplak görüntülerini çeken 38 yaşındaki T.D.P yakalandı.



İstanbul Bakırköy'de 38 yaşındaki T.D. P., internette tanıştığı erkek çocukları kandırarak web kamerası ile çıplak görüntülerini çekti. Bir şirkette grafiker olarak çalışan T.D. P., “Görüntüleri internette yayınlarım” diye tehdit ederek çocuklarla birlikte oldu, çocukların çıplak görüntüleri ile fotoğraflarını çekti.

Bir kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Muhabere Şube Müdürlüğü’ne “Bakırköy'de bir şahıs sürekli olarak küçük yaştaki çocuklarla birlikte oluyor. Onların görüntülerini apartman bodrum katında çekiyor. Bakırköy’ün en güzel muhitinde bu tip olayların olmasını istemiyoruz” yazılı ihbar maili attı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 18 Ekim 2009 günü verilen adrese baskın düzenlenlendi.

Gözaltına alınan T.D. P., sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Özel bir şirkette grafiker olarak çalışan T.D. P.'nin evinde bulunan bir dizüstü bilgisayar, üç cep telefonu, bir fotoğraf makinası, bir flash bellek, dört CD dolu çanta ve bir kart okuyucuya el konuldu. Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü ekipleri, el konulan malzemelerde inceleme yaptı. İncelemede çoğunu özel bir şirkette grafiker olarak çalışan T.D. P., çektiği çocuk pornosu 226 film ile 2126 fotoğraf bulundu.

Polis çocuk pornosu görüntülerinin belirlenmesinden sonra T.D. P., akıl hastasıymış gibi davrandığını söyledi. Polisin verdiği bilgiye göre T.D. P.,, yaşları 12 ile 14 arasında değişen çocuklarla MSNde tanıştı. Bir süre sohbet ettikten sonra kamera karşısında soyundu. Sonra da çocukların soyunmasını istedi. Ancak T.D. P.,çocuklardan habersiz görüntüleri kaydetti. T.D. P., çocukları “Görüntülerini çektim. Ya yanıma gelirsin ya da bunları internette yayarım” diye tehdit etti. T.D. P., tehdit ile çocuklarla birlikte oldu ve porno görüntülerini çekti.

T.D. P. İfadesinin alınmasının ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü polis, “Şüpheliyi yakaladık ancak henüz mağdurlara ulaşamadık. Özellikle Bakırköy ve çevresinde oturanlar, çekinmesin. Eğer çocuklarının MSN listesinde bu şahıs varsa lütfen bizi arasınlar” dedi.