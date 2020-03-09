Bakırköy Özgürlük Meydanı'nın düzenlenmesi için tasarım proje yarışması: İlk üçe 100’er bin TL ödül

Bakırköy Özgürlük Meydanı ve çevresinin yeniden düzenlenmesi için, tasarım proje yarışması yapılacak. İlk üç olarak belirlenecek projeye 100’er bin TL, ayrıca 5 projeye de 30’ar bin TL ödül verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü, Bakırköy Özgürlük Meydanı için proje yarışması açtı. "Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması"nın ilanı bugün yayımlandı. Yarışmaya katılacak projelerin son teslim tarihi 7 Temmuz 2020. Ödül töreni 8 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

Yarışmanın asli jüri üyeleri şu isimlerden oluşturuldu: Jüri Başkanı mimar Feride Önal, Üyeler peyzaj mimar Enise Burcu Derinboğaz, şehir plancısı mimar Gökçer Okumuş, mimar Kaya Sönmezler, mimar Birge Yıldırım Oktay.

Raportörler: inşaat mühendisi Çetin Bayazit, mimar Başak Çelik, inşaat mühendisi Gökhan Gül.

Danışman Jüri Üyeleri: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu, Mimarlar Odası Bakırköy Temsilcilik Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, İPA (İstanbul Planlama Ajansı) Yarışmalar Koordinatörü Ömer Yılmaz. (DHA)