Bakırköy Meydanı'nda sanatçılardan eylem: Çocuğuna ekmek götüremeyerek intihar eden sanatçıların ölümüne sebep olmayın

Pandemi sürecinde sanatçıların yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için Bakırköy Meydanı'nda toplanan Sanat Meclisi, hükümete çağrıda bulundu. Müzisyenler enstürmanlarıyla eylem yaparken, Ortadirek Tiyatrosu'ndan oyuncular sahne kostümleriyle destek verdi.

Tiyatrocu-yazar, Sanat Meclisi üyesi, Ortadirek Tiyatrosu hocası Osman Genç, "Çözüm aşıysa aşı olalım. AVM'ler açıksa sahnelerimizi de açın. Açlıktan, yokluktan, borçlarından çocuğuna ekmek götüremeyerek intihar eden sanatçıların ölümüne sebep olmayın. 16 aya varan Covit19 salgınında sözde verdiğiniz önlem paketlerinle çözüm olabileceğinizi düşünmeyin. Anayasada sanatı ve sanatçıyı korumakla ilgili olan 64.maddeye anlayışınız ölümü gösterip sıtmaya razı etmekse, biliniz ki razı değiliz. Sizden ve yerel yönetimlerden gerçek çözümler bekliyoruz. Vergilerimizi hem devlete hem yerel yönetimlere ödüyorsak, bu vergilerin insanca yaşamımızı sağlamasını istiyoruz. Tüm sanat kurumlarının açılmasını, vergi indirimi, elektrik, paralarının giderilmesini, yevmiyeli çalışan sanatçılarımıza ve sanat atölyelerine iş güvencesi ve sigorta istiyoruz" şeklinde duruma tepki gösterdi. "