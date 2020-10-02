Bakırköy halkı, belediyeye tepkili: Pazarımızı geri istiyoruz

T24 Haber Merkezi

Bakırköy Belediyesi'nin 52 yıldır kurulan salı pazarını yeni bir yer göstermeden kaldırmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Zuhuratbaba Mahallesi'nde kurulan pazarın yeniden açılması için mahalleli 2 bin imza toplayarak Bakırköy Belediyesi'ne teslim etti.

Özgürlük Meydanı'nda bulunan belediye önünde açıklama yapan vatandaşlar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen pazarın geri dönmesi için kapı kapı dolaştıklarını ifade ederken belediyenin kendilerini market ve manav fiyatlarına mecbur bıraktığını belirtti.

Belediye önünde açıklama yapan mahalle sakini Şakire Şeyda Ataş, şunları kaydetti:

"En son Mart'ın 17'sinde kuruldu pazar. 1 Haziran itibarıyla birçok yerde pazarlar açılmasına rağmen Bakırköy'de salı pazarımız açılmadı. 11 Temmuz'da pazarcı esnafı pazarı kurmak istedi. Buna rağmen iki hafta üst üste kurduktan sonra belediyenin kendi tasarrufuyla pazarımız kaldırıldı. 10 gündür mahallede çalışma yapıyoruz, kapı kapı dolaştık pandemiye rağmen. Mahallenin yüzde 65'i dar gelirli insanlardan oluşmakta. Biz mağduruz. Bir anda açılan manavlara mahkum edildik. Belediyenin bu yanlışından dönmesi için belediyeye teslim edeceğiz. Canımız pahasına bu imzaları topladık."

Bakırköy Belediyesi Meclisi, aldığı bir karar ile pazarı kaldırmış ancak pazarcılara yeni bir yer göstermemişti. Yaklaşık bin 200 pazarcı mağdur olduğunu belirterek bazı eylemler düzenlemişti.