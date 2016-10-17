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Bakırköy Belediyesi’nde çalışan işçiler greve başladı

“Belediye sıfır zam öneriyor”

17 Ekim 2016 18:22

CHP'li Bakırköy Belediyesi ile Belediye - İş Sendikası arasında 530 işçi adına mart ayından itibaren yürütülen Toplu İş Sözleşmesi'nde (TİS) anlaşma sağlanamamasından dolayı işçiler greve çıktı.

Bianet’ten Nilay Vardar’ın haberine göre, işçiler bugün Bakırköy Belediyesi önünde grev pankartı asarak greve çıktı.

"Belediye '0 zam' öneriyor"

Sendika temsilcisi Hakan Yazıcı, taslak metinde yüzde 15 zam talep ettiklerini ancak görüşmeler esnasında bu oranı düşürdüklerini söyledi.

Yazıcı, buna rağmen belediye yönetiminin mali zorluklar nedeniyle sıfır zam önerdiğini söyledi.

Üstelik, Belediye’nin Tiyatro Müdürlüğü kadrosundaki 250 kişilik üyenin TİS kapsamı dışına çıkarmayı teklif ettiğini söyleyen Yazıcı, bunun hem İş Yasası hem de Sendika Yasası kapsamında kabul edilemez bir teklif olduğunu söyledi.

“Tiyatro Müdürlüğü’nde çalışanlar norm kadro dahilinde olmasa da Çalışma Bakanlığı’nın yetkisi içindeler. Hepsi ortalama 10 yıldır orada çalışıyor. Daha önceki TİS’lerde de yer aldılar. Şimdi TİS dışına çıkarılmaları kabul edilemez.”

Bakırköy Belediyesi’nde mayıs ayında 17 işçi işten atılmıştı. İşçilerin bir bölümü işe iade davasını kazandı. 

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