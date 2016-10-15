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Bakırköy Belediye Başkanı'ndan, 'direne direne kazanacağız' diyen grevci işçilere: İnşallah!

"Belediyenin aldığı kararın tamamen arkasındayım yolunuz açık olsun"

15 Ekim 2016 21:18

CHP'li Bakırköy Belediyesi ile Belediye - İş Sendikası arasında 530 işçiyi kapsayan TİS görüşmeleri anlaşmazlığa düşünce sendika greve çıkma kararı aldı. Basın açıklaması yapan işçilerin yanına gelen başkan Bülent Kerimoğlu, “Direne direne kazanacağız” sloganlarına “İnşallah” yanıtını verdi.

CHP'li Bakırköy Belediyesi ile Belediye - İş Sendikası arasında 530 işçi adına yürütülen Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine sendika 17 Ekim Pazartesi greve çıkma kararı aldı. İşçiler, kararı Bakırköy Özgürlük Meydan'ında yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdu. "Hak hukuk adalet örgütlü mücadele ile gelecek", "Toplu sözleşme hakkımız engellenemez" pankartlarının açıldığı açıklamada sık sık "Sözleşme hakkımız engellenemez", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganları atıldı. Basın açıklamasına DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na üye işçiler de destek verdi. 

 

Gülümseyerek cevap verdi

 

Basın açıklaması öncesi Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, işçilerin yanına korumaları ve belediye yöneticileri ile birlikte gelerek, "Sizi desteklemek için geldik, var mı yapabileceğim bir şey?” diye sordu. İşçiler "Direne direne kazanacağız" sloganıyla karşılık verdi. Kerimoğlu, slogan üzerine  gülümseyerek "İnşallah" diye yanıt verdikten sonra, "Bende CHP'de sol ve sosyal siyaset anlayışının gereği olarak her türlü hak arayışını destekliyorum" dedi. Kerimoğlu, daha sonra "Belediyenin aldığı kararın tamamen arkasındayım yolunuz açık olsun" diye konuştu.

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