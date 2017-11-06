"Bakire değil" diyerek eşini baba evine gönderdi; mahkeme damadı kusurlu saydı

Mahkeme, gerdek gecesi eşini "Bakire değil" diyerek baba evine gönderen ve boşanma davası açan damadı "tam kusurlu" sayarak nafaka ve tazminat ödemeye mahkum etti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Ankara 4. Aile Mahkemesi, bakire değil diyerek karısını gerdek gecesi babasının evine gönderen ve boşanma davası açan damadı “tam kusurlu” buldu.

Dava dosyasına göre, görücü usulü evlenen İ.S. ile H.S.’nin düğün gecesinin ardından genç kızın ailesinin evine giderek kızlarının bakire olmadığını bildirdi. H.S., İ.S.’nin bakire olmadığı iddiasıyla boşanma davası açtı.

İ.S. avukatı Mahmut Aslan aracılığıyla, Ankara 4. Aile Mahkemesi’ne 200 bin liralık maddi-manevi tazminat talebiyle karşı boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, evlilik birliğinin kurulması için kadının bakire olmasının mevzuatta hiçbir şekilde zorunlu kılınmadığı hatırlatılarak, “Bu durumun kadının onurunu kırıcı bir durum olduğu aşikâr” dendi.

Mahkeme, genç kızın bakire olup olmadığı konusunda rapor alınmasına karar verdi. Alınan raporda İ.S.’nin bakire olduğu anlaşılması üzerine, damat H.S.’nin tam kusurlu olması gerekçesiyle açtığı dava reddedildi. Genç kadının açtığı boşanma davası kabul edilerek tarafların boşanmasına karar verildi. İ.S.’ye 350 lira yoksulluk nafakası ve yeni bir hayat kurmakta çekeceği zorluklar nedeniyle de 15 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti.

Mahkeme ayrıca “başka birisiyle cinsel ilişkiyle girmekle itham edildiği, evden kovulduğu, bakire olup olmadığı yönünde rapor alınmaya zorlandığı, bu nedenle yaşadığı manevi acı ve ıstırap” gerekçesiyle İ.S.’ye 20 bin lira de manevi tazminat ödenmesine hükmetti.