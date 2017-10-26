Bakir İzzetbegoviç, Nemrut Dağı'nı gezdi (2)

HARRAN\'I GEZDİ

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç, Adıyaman\'ın Kahta İlçesi\'ndeki Nemrut Dağı\'nı gezdikten sonra Şanlıurfa\'ya geçti. Harran İlçesi\'nde, konik kubbeli evler, dünyanın ilk İslam üniversitesi kalıntılarının bulunduğu rasathane ve Emeviler döneminden kalan tarihi Ulu Cami’yi ziyaret eden Bakir İzzetbegoviç, daha sonra Suriyelilerin barındığı Harran Konteyner Kenti\'ne geçip sığınmacılarla buluştu. Burada konuşan İzzetbegoviç, zulüm altında kalan insanları ziyaret etmek amacıyla Şanlıurfa\'ya geldiğini belirterek, \"Sizleri hiç kimse Boşnaklar kadar anlayamaz. Suriye\'den ilk keder ve acı fotoğrafları bize ulaştığında, biz kendi acı ve kederlerimizi o fotoğraflar üzerinde tatmış ve hatırlamış olduk. Çünkü bizim halkımızın yarısı güç ile kendi yuvalarından, kendi evlerinden sürülmüştür. Tüm yaşadığımız evler bombalandı ve zarar gördü. Şehri savunmak üzere erkekler şehirde kaldı, kadın ve çocuklar ise muhacir oldu. Siz şimdi nasıl Türkiye\'de barınıyorsanız, bizim akrabalarımız, hanımlarımız, çocuklarımızdan da Türkiye\'ye gelenler olmuştu\" dedi.

BABASI ADINA KÜLTÜR KONAĞI AÇILDI

Harandaki temaslarını tamamlayan Baki İzzetbegoviç daha sonra merkez Eyyübiye Belediyesi tarafından bir günde tamamlanan ve babası adına yaptırılan Aliya İzzetbegoviç Kültür Konağı\'nın açılışına katıldı. İzzetbegoviç için bölgede yoğun güvenlik önlemi alınırken, eğitimli köpek tarafından bomba araması yapıldı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci tarafından karşılanan İzzetbegoviç, babasının adına yaptırılan çok amaçlı konak karşısında duygulandı. Burada toplanan kalabalığa hitap eden Baki İzzetbegoviç, babasının iki savaş ve hapis dönemi yaşadığını anımsatarak, 17 yılını ülkesinin özgürlüğü için sürgün ve hapiste geçirdiğini kaydetti. İzzetbegoviç, şunları söyledi:

\"Bizler de Aliya İzzetbegoviç ile birlikte Nisan 1992\'de bizden güçlü olanlara karşı kalkıştık. Onlar bizden 10 kat değil, 100 kat daha güçlülerdi. Buna rağmen bizi yenemediler ve onların kaçarken sırtlarını gördük. Dünyanın her yerinde Müslümanlar ayağa kalkıyor, dik duruyorlar çünkü uzun süre boyunca zor durumda kaldılar. Bir dönem kendi özgüvenimizi yitirmiştik, değerlerimizden soğumuştuk. Ancak Müslümanlar kendi değerlerine dönüyor ve dünya arenasına tekrar çıkıyor. Dünyadaki dengeleri bozuyoruz. Bundan dolayı da bize saldıracaklar. Ancak kan olmadan özgürlük olmaz. Birinin İslamiyet’in bayrağını taşıması lazım. Cesurca kendi dini değerlerine sahip çıkarak mücadele etmek gerekmektedir. Bugün İslamiyet’in bayrağını taşıyan sizsiniz. Bu vatanın, bu ülkenin büyük oğlu Recep Tayyip Erdoğan, bugün İslamiyet’in bayrağını taşıyor, cesurca ve onurlu bir şekilde. İnsanlar hayır yapıyor, kötülük yapmıyor. Allah\'ın bize bir talimatı var, iyilik yapmamız lazım, kötülüğe karşı durmamız lazım. İşiniz kolay değil ama bu işi yapabilecek bir ülke varsa, o da kardeş ülke Türkiye\'dir.\"

Konuşmanın ardından İzzetbegoviç protokol heyetiyle birlikte konağın açılış kurdelesini kesti. İzzetbegoviç konakta, Aliya İzzetbegoviç\'i anlatan fotoğraf ve sözlerinin bulunduğu, hayatının anlatıldığı eserleri inceledi.

Ali LEYLAK, Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,(DHA)

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