Bakıcısıyla çektirdiği selfie'yle tanınmıştı; 14 yaşındaki goril Ndakasi hayatını kaybetti

Bakıcısıyla çektirdiği “selfie” fotoğrafla dünya genelinde bilinen ‘Ndakasi’ isimli gorilin 14 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

“Selfie çektiren goril” olarak tanınan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Virunga Ulusal Parkı’nda yaşayan 14 yaşındaki gorilin hastalanarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Ndakasi isimli gorilin bakıcısı Andre Bauma’yla “özel bir ilişkiye sahip olduğu” biliniyordu. Bauma, 2007 yılında Ndakasi’yi henüz yavruyken bulmuştu.

Virunga Ulusal Parkı’ndan yapılan açıklamada, “Ndakasi son nefesini, bakıcısı ve hayat boyu arkadaşı olan Andre Bauma’nın sevgi dolu kolları arasında verdi” ifadeleri kullanıldı. Ndakasi’nin son fotoğrafı da açıklamayla birlikte paylaşıldı.