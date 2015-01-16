İlahiyatçı İhsan Eliaçık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'makara-bakara' diyenlerle balkonda ellerini kaldırdığını, gazetelere ilan veren iktidar yanlısı sivil toplum kuruluşlarının da yolsuzluklar konusunda sessiz kaldığını söyledi.

Cnn Türk'te yayınlanan Şirin Payzın sunduğu Ne Oluyor? programına katılan İhsan Eliaçık, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Şahin'e AKP'li yetkilerin dini konularda yaptığı skandal açıklamaları hatırlatarak "Niye bunlar için gazetelere kınama ilanı vermiyorsunuz?" diye sordu.

İhsan Eliaçık şunları söyledi;

"Bir AKP milletvekili Erdoğan için Allah'ın vasıflarına haiz lider dedi. Başka bir milletvekili çıktı her cuma camide akrabayı koruyun kollayın Cenab-ı Allah diyor. Bende akrabayı koruyup koladım. Devlette işe aldım dedi.

Başka bir ilahiyatçı hırsızlıkla yolsuzluk bir değildir dedi.



Şimdi bu iktidara sayfa sayfa destek ilanı veren dini gruplara sesleniyorum. Bununla ilgili tek bir bildiriniz var mı? Bu sözlerle ilgili tek bir bilidiri görmedim ben.

İktidarı desteklemeye gelince sayfa sayfa ilan veriyorsunuz. Sivil Dayanışma Platformu bilmem ne? diye. Bunlarla ilgili neden konuşmuyorsunuz?

Bakara-makara diyene otur yerine edepsiz diyen oldu mu?

Bakara-makara diyor adam balkona çıkardılar ellerini kaldırdılar yanında ya. Bakara-makara diye dalga geçti adam."