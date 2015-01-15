Cemil Çiçek: 'Sağlam İrade' ilanındaki ifade çok terbiyesiz ve saygısızca!

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Sivil Dayanışma Platformu'nun (SDP), yolsuzlukla suçlanan dört eski bakanın Yüce Divan’a gönderilip gönderilmeyeceğine karar verileceği gün gazetelere verdikleri “Sağlam İrade” ilanında yer alan “Sizler siyasi kariyerinizi ve kazanımlarınızı 'sağlam iradenin' gölgesine borçlusunuz" ifadelerine ilişkin olarak, "Bu çok terbiyesiz ve saygısızca bir ifadedir" dedi.

İlanı eleştiren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’ü de hedef gösteren bir ilan yayımlatan SDP'nin söz konusu beyanlarını "Milleti temsil eden tek tek milletvekillerine, ayrıca Meclis'in manevi şahsiyetinde milli iradeye hakaret" olarak yorumlayan Çiçek, "Bu ifadeyi şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

Cemil Çiçek'in konuya ilişkin görüşlerini "O ilan hepimize" başlığıyla Hürriyet'teki köşesine taşıyan (15 Ocak 2015) Yalçın Doğan'ın yazısından ilgili bölümler şöyle:

Çiçek: Terbiyesiz ve saygısız

Çiçek'in düşüncesini soruyorum. Yanıtı aynen şöyle:

"Sayın Özkök'ün yazdığı gibi ise bu çok terbiyesiz ve saygısızca bir ifadedir. Milleti temsil eden tek tek milletvekillerine, ayrıca Meclis'in manevi şahsiyetinde milli iradeye hakarettir. Eleştiri varsa, herkesin terbiyeli ve saygılı olması şarttır. Üslubu beyan ayniyle insandır. Bu ifadeyi şiddetle kınıyorum".

Ben de Sayın Çiçek'i bu sağlam duruşu nedeniyle kutluyorum.