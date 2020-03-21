T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Bakanlıktan Koronavirüs önlemi: Piknik ve mangal yapmak yasaklandı

21 Mart 2020 13:25

Tarım ve Orman Bakanlığı, park ve mesire alanlarında piknik ve mangal yapılmasının yasaklandığını açıkladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler artırılıyor. Dün ve bugün ‘Evde kalın’ çağrısına rağmen çok sayıda vatandaş park ve ormanlık alanlara akın etmişti. Bu durum Tarım ve Orman Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, park ve mesire alanlarında piknik ve mangalın yapılmasının yasaklandığını açıkladı. Bakanlık, sosyal mesafe korunarak yürüyüş yapılabilir dedi.

Sağlık Bakanlığı da önlemleri genişletti

Sağlık Bakanlığı da yeni tip Koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.

Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak.

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Kovid-19 ile uyumlu şikâyetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek

 

 

ETİKETLER

Tarım ve Orman Bakanlığıpiknikmangalmesire yerleriparksağlık bakanlığıhuzurevi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24