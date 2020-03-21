Bakanlıktan Koronavirüs önlemi: Piknik ve mangal yapmak yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, park ve mesire alanlarında piknik ve mangal yapılmasının yasaklandığını açıkladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler artırılıyor. Dün ve bugün ‘Evde kalın’ çağrısına rağmen çok sayıda vatandaş park ve ormanlık alanlara akın etmişti. Bu durum Tarım ve Orman Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, park ve mesire alanlarında piknik ve mangalın yapılmasının yasaklandığını açıkladı. Bakanlık, sosyal mesafe korunarak yürüyüş yapılabilir dedi.