Bakanlıktan 'Kordon'da binalar 10 metre daha yükselecek' iddiasına yanıt

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kat yüksekliklerini arttıran yönetmeliğinin Kordon Boyu'ndaki binaları etkileyemeyeceği belirtildi.

Hafta başında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kat yüksekliklerini arttıran yönetmeliğini İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi aynen onayladı. Bakanlığın yönetmeliğinde kat yükseklikleri arttırıldığından, 8 kat imarlı Kordonboyu’nda 8 katlı yapılacak yeni binaların 10 metre daha yüksek olacağını belirten Mimarlar Odası İzmir Şubesi başta olmak üzere birçok kurum da tepki gösterdi.

Tepkilerin üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kordon'da mevcut binalardan 10 metre daha yüksek binalar yapılmasına olanak sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliğinin, 'uyulması zorunlu' madde olduğunu açıkladı.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre açıklamada, Büyükşehir Meclisi'nde kat adediyle yoğunluk artışına neden olacak herhangi bir imar planı değişikliği veya plan notu ilavesi kararı alınmadığı vurgulandı. Büyükşehir Belediyesi’nden den sonra bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlığın töhmet altında bırakılmaya çalışıldığının vurgulandığı açıklamada, şöyle denildi:

“Yönetmelik hükmünün uygulanabilmesi ‘bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedine göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır.’ şartına bağlıdır. İzmir Kordon boyunda, ilgili belediyeleri tarafından ruhsatlandırılarak yapılaşmanın yüzde 100’e yakın tamamlandığı görülmektedir. Dolayısıyla İzmir Kordon boyundaki parsel yapılaşmalarının dörtte üçü aştığı ve tama yaklaştığı hususu gözetilirse, Yönetmelikteki yeni hükmün bu alanda uygulanamayacağı açıktır. Bu bağlamda; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 08.09.2013 tarihinde yapılan değişikliğin halihazırda yapılaşması tamamlanan İzmir Kordon Boyundaki binalar bakımından yükseklik artışı getirmesi mümkün olmadığı gibi; Bakanlığımızın da bu yerle ilgili olarak yükseklik artışı sonucu doğuracak herhangi bir uygulaması yoktur.”