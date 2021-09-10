Bakanlıktan "Kayıp 15 milyon TL" açıklaması:  9.2 milyon TL sehven gönderilmişti, TOKİ'ye iade edildi

T24 Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 15 Temmuz şehit yakını ve gazilerin maaşlarında 15 milyon TL'lik kayıp olduğu iddialarına yanıt verdi. Bakanlığın yanıtında 10 şehit yakınına 4.2 milyon TL'ye ev alındığı belirtilirken, 9.2 milyon TL'lik fark için "15 Temmuz şehit yakınlarına konut verilmek üzere TOKİ hesabına bağışçılar tarafından gönderilecekken; sehven 15 Temmuz Bağış Kampanyası hesabına gönderildi, TOKİ'ye havale edildi" ifadesi kullanıldı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın 15 Temmuz şehit yakını ve gazileri için kullandığı “Bugüne kadarki maaş ödemesi toplam 84 milyon TL” ifadesinden yola çıkarak, vakıf hesabından maaşlar için 69 milyon TL harcanmış olması gerektiğini, arada 15 milyon TL'lik açık olduğunu iddia etmişti. Bakanlık, yazılı açıklama ile Emir'in iddialarına yanıt verdi. Açıklamada, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine hak sahibi başına bin 500 TL ve dini bayramlarda bin 100 TL olmak üzere 13 Ağustos itibariyle 69 milyon 124 bin 800 TL ödeme yapıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

10 şehit yakınına konut için 4.2 milyon TL ödendi

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından alınan 26 Mayıs 2017 tarihli ve 19395 sayılı yazı ile 25 Kasım 2020 tarihli ve E-129504 sayılı yazıda “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında 15 Temmuz şehit yakınlarının konut ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bağışçı firmalar ile İdaremizin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda İdaremizce, muhtelif projelerde inşa edilen konutlardan, 15 Temmuz şehit yakınlarına konut tahsis işlemleri gerçekleştirilmiştir” denilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden 251 şehidimizden konutu henüz teslim edilmemiş 10 şehit yakınına konutları için 4 milyon 212 bin 242 TL TOKİ hesabına havale edilmiştir.

9.2 milyon TL’lik sehven ödeme TOKİ’ye iade edildi

15 Temmuz şehit yakınlarına konut verilmek üzere TOKİ hesabına bağışçılar tarafından gönderilecekken; sehven 15 Temmuz Bağış Kampanyası hesabına gönderilen 9 milyon 200 bin TL TOKİ’ye havale edilmiştir. 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul-Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısı mağdurlarına, Beşiktaş patlaması mağdurları için düzenlenen bağış kampanyasından bir milyon 490 bin 400 TL destek ödemesi yapılmıştır. Vakıf merkezinin kirası, personeli ve cari harcamaları için vakfın kurulduğu günden bu yana toplam 318 bin 428 TL ödenmiştir. Sonuç olarak, 15 Temmuz şehit yakınlarına aylık yapılan ödemelere ek olarak 15 milyon 221 bin 71 TL vakıf kaynaklarından şehit yakınları ve gaziler yararına ödeme yapılmıştır."

Emir: Sehven para göndermek ne oluyor

Bakanlığın açıklaması üzerine sosyal medya hesabından tweet paylaşan Murat Emir ise, "Aile Bakanının bize verdiği cevapta 15 milyon TL’nin nereye harcandığı yok. Sormak hem hakkımız, hem de görevimiz. Bizi suçlamak yerine harcamalarınızı şeffaf yapın. Kime neye göre konut alıyorsunuz? Sehven para göndermek ne oluyor? Niye hala insanların parasının üstüne çöküyorsunuz?"

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