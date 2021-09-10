15 Temmuz maaşlarında "15 milyon TL'lik açık" iddiası

Eray GÖRGÜLÜ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz şehit yakını ve gazileri için toplanan yardım paralarında 15 milyon TL’lik açık bulunduğunu öne sürdü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın, soru önergesine “Bugüne kadarki maaş ödemesi toplam 84 milyon TL” yanıtını verdiğini açıklayan Emir, “Vakıf, şehit yakını ve gazilere 17 aydır ödeme yapıyor. Vakfın kasasından toplamda 69 milyon 251 bin TL çıkmış olması gerek. Arada 15 milyon TL’lik fark var” dedi. Emir, “Bakanın ‘ödendi’ dediği fazladan 15 milyon TL nerede?” sorusunu yöneltti.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in 15 Temmuz şehit yakını ile gazileri için toplanan yardım paralarına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, 13 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla vakıf hesaplarından şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına 84 milyon 27 bin 443 TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Yanık, ana paradan ne kadar faiz geliri elde edildiğini ise yanıtlamadı. Bu yanıta göre vakıf hesabında yaklaşık 15 milyon TL’lik açık ortaya çıktığını iddia eden Emir ise, şunları söyledi:

"Farkın sebebini açıklayın"

“İktidar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit yakını ve gazilere verilmek üzere halktan yardım topladı. Toplanan bu yardım 310 milyon TL’yi buldu ancak bir türlü hak sahiplerine verilmedi. Yıllar süren ısrar ve takibimiz sonucunda 310 milyon TL’nin 16 Ocak 2020’de Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hesabına aktarıldığını açıkladılar.



Nihayet 22 Nisan 2020’de de aylık biner TL olmak üzere şehit yakını ve gazilere nakdi destek ödemesine başladılar. Bir yıl boyunca aylık ödeme bin TL oldu. Bu yılın Nisan ayında da yine bizim zorlamamız sonucunda bu bin TL’yi bin 500’TL’ye çıkardılar.



Bu ödemeler 17 aydır yapılıyor. İki bayram ikramiyesini de kattığımızda 2 bin 985 hak sahibine bugüne kadar yapılan ödemenin toplamda 69 milyon 251 bin 500 TL’yi bulması gerekiyor. Oysa Bakan, 84 milyon TL ödeme yaptıklarını söylüyor. O zaman aradaki 15 milyon TL’lik fark nereden kaynaklanıyor?

"ABD gezisinin harcaması nereden yapıldı"

"Vakfın bir an önce bu paraları hak sahiplerine dağıtması gerekiyor ancak, vakıf ve iktidar hesapsızca şehit yakını ve gazilerin parasını harcamaya devam ediyor. Vakıf Başkanı Bilge Gürs’ün bu sene 15 Temmuz anma programı için ABD’ye gittiğini ve günlerce orada kaldığını biliyoruz.



Bu gezilerin paraları vakıf hesabından mı harcanıyor? Bunun dışında vakıf kasasında nerelere ne paralar harcanıyor? Hem vakıf yöneticileri hem de Aile Bakanı bu paraların hesabını önce şehit yakını ve gazilere sonra da, 83 milyona vermek zorundadır."

"Bir an önce hak sahiplerine dağıtın"

Bir diğer önemli konu da, gerçekten para vakıf hesabındaysa ve iktidar bu paraların üzerine çökmediyse 310 milyon TL’nin her geçen gün eridiğidir. 2016 yılının Aralık ayındaki dolar kuru üzerinden hesaplandığında hak sahiplerinin 310 milyon TL olan toplam parası 88 milyon dolara karşılık gelirken bugünkü kurla bu paranın yaklaşık değeri 745 milyon TL’yi buluyor.



Bakan, neden ana paranın faiz gelirini açıklamıyor? Çünkü parayı erittiler, belki de üstüne çöktüler. Herkesin beklentisi şehit yakını ve gaziler için toplanan paraların bir an önce hak sahiplerine dağıtılmasıdır."