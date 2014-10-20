Kültür Bakanlığı'ndan Fazıl Say'a sansür!

Kültür Bakanlığı, ünlü bestecinin eserlerinin seslendirileceği "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası"nın (CSO) yıllık programını Fazıl Say'ın yer aldığı iki haftayı değiştirterek onayladı. Ünlü bestecinin 'İstanbul Senfonisi', 'Su Piyano Konçertosu' ve 'Yunus'un Sırtındaki Çocuk-Hermiyas' gibi eserlerinin seslendirileceği konser iptal edildi.

Bilindiği gibi Devlet Orkestraları’nın yönetim kurulları yıllık sezon programlarını hazırlayarak Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne gönderiyorlar. Programlar “bakan onayı” ile resmen uygulanır hale geliyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 2014-2015 sezonu için Bakanlığa gönderdiği programda iki ayrı haftada Fazıl Say’a ait eserler yer alıyordu. Kasım ayında şef Rengim Gökmen’in yöneteceği bir konserde “İstanbul Senfonisi” çalınacak, Mayıs ayında da 3000 kişilik ATO Congresium’da verilecek konserde şef Naci Özgüç yönetiminde bestecinin “Su” başlıklı piyano konçertosuyla, “Yunus’un Sırtındaki Çocuk-Hermiyas” başlıklı eseri seslendirilecekti.

Sanattanyansimalar.com sitesinde yer alan habere göre, CSO’ya sözlü olarak Fazıl Say’ın solist olarak yer alacağı ve eserlerinin çalınacağı programların değiştirilmesi, aksi takdirde yıllık programın bakan tarafından onaylanmayacağı bildirildi. Tam açılış konseri öncesi yapılan bu bildirim üzerine, CSO programda istenen değişikliği yaptı ve bakan onayı çıktı. Açılış konseri de böylece resmi prosedür içinde gerçekleşebildi.