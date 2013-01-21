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Yaşam

Bakanlıktan 'balıklarda ağır metal kalıntısı bulunduğu' iddiasına yanıt!..

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 11 adet numune ile ülke geneli için bir değerlendirme yapılması bilimsellikten uzaktır'' açıklamasında bulundu

21 Ocak 2013 18:18

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ''11 çeşit balıkta ağır metal kalıntısı'' iddiasına ilişkin ''Söz konusu haberlere konu edilen numunelerin ne zaman, nasıl ve hangi koşullarda alındığı ve analizin yetkinliği onaylı bir laboratuvarda yapılıp yapılmadığı belli olmadığı gibi olumsuz olduğu iddia edilen 11 adet numune ile ülke geneli için bir değerlendirme yapılması bilimsellikten uzaktır'' açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ''11 çeşit balıkta ağır metal kalıntısı bulunduğuna'' dair haberler yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların kamuoyunda yanlış anlaşılma ve endişelere neden olacağı için açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, Bakanlığın su ürünleriyle ilgili yetiştiricilik ve avcılık alanlarında izleme ile piyasa denetimi, ithalat ve ihracat kontrollerine ilişkin çalışmalar yürüttüğü aktarıldı,

Bakanlıkça avcılık yoluyla elde edilen balık ve diğer su ürünlerinde tüm karaya çıkış noktalarında av sezonu içinde iki defa, su ürünleri yetiştiricilik çiftliklerinde ise yıl boyunca düzenli olarak kalıntı izleme programına göre ağır metal analizleri yapıldığı bildirilen açıklamada, bugüne kadar Türkiye genelinde avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinde ve balık yetiştirme çiftliklerinden alınan numunelerde, ilgili mevzuat doğrultusunda yapılan analizlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı kaydedildi.
Su ürünleri avcılığında insan sağlığı açısından herhangi bir olumsuzluk bulunan sahalarda avcılığın yasaklandığı, yetiştiricilikte ise o çiftlikte hasada izin verilmediği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bilimsel olarak deniz kirliliğinden dolayısıyla denizde yakalanan balıkların insan sağlığı için risk oluşturduğundan bahsedilebilmesi için belirlenen istasyonlarda uzun süre, sürekli ölçüm ve numune alımı yoluyla izleme çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca, alınan numunelerin geçerli olabilmesi için resmi kontrol görevlilerince numune alma kurallarına uygun olarak alınması ve bu konuda yetkinlikleri onaylanmış laboratuvarlarda analizlerinin yapılması gerekmektedir. Söz konusu haberlere konu edilen numunelerin ne zaman, nasıl ve hangi koşullarda alındığı ve analizin yetkinliği onaylı bir laboratuvarda yapılıp yapılmadığı belli olmadığı gibi, olumsuz olduğu iddia edilen 11 adet numune ile ülke geneli için bir değerlendirme yapılması bilimsellikten uzaktır.

Bakanlığımızca tüm gıda maddelerinde olduğu gibi su ürünleri izleme çalışmaları da bundan sonra aynı şekilde yürütülecek olup, olumsuz bir sonuç alınması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.''
 

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