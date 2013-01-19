Her 3 balıktan birinde kanserojen ağır metal bulundu!

İstanbul genelinde balıkçılardan alınan farklı türlere ait 30 balık numunesi analiz edildi. 11 numunede insan sağlığına son derece zararlı kanserojen ağır metaller tespit edildi.

A Haber’de yayınlanan Mehmet Ali Önel yönetimindeki Deşifre programı, balıklarda kanserojen ağır metal skandalını ortaya çıkardı.

Deşifre ekibi, İstanbul’da Kumkapı Sahili Balıkçılar Çarşısı, Kartal Sahili Balıkçılar Çarşısı, Üsküdar Balıkçılar Çarşısı, Ümraniye Balıkçıları ve iki ünlü market zincirinin balık reyonlarından 30 farklı balık numunesini alarak laboratuarlarda analiz ettirdi. Laboratuar sonuçları çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. 30 numuneden 11’inde kanserojen ağır metal bulundu. Özellikle bu mevsimde en lezzetli balıklardan biri olarak kabul edilen lüfer cinsi balıkta normal değerlerden 10 kat daha fazla ağır metal (kurşun) tespit edildi. Midye, hamsi ve denizalasında ise sağlığa zararlı 3 çeşit kanserojen ağır metal (Hg)Civa, (Cd)Kadmiyum ve (Pb)Kurşun saptandı.

İstanbul Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Kimyasal Oşinografi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuray Balkıs, Prof. Dr. Kenan Demirkol ve Dr. Can Demir’in katıldığı programda, çok çarpıcı açıklamalarda bulunuldu.

Programda uzmanlar, dip balıklarının ve özellikle midyelerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Dipteki çamurun kirliliğin en son çökeldiği kısım olduğunu ifade eden uzmanlar, dipte beslenen balıkların, besin maddeleriyle birlikte ağır metalleri de bünyesinde biriktirdiklerini belirtti. Uzmanlar, dip balıklarında ve özellikle midyelerde ağır metal oranının Çevre Bakanlığı'nın su ürünleri yönetmeliğinde verdiği toksik miktarlarından oldukça yüksek çıktığını vurguladı. Uzmanlar ayrıca son yıllarda yapılan araştırmalarda balık popülâsyonunda ciddi bir azalma olduğuna dikkat çekti.

Ağır metallerin insan sağlığına olumsuz etkilerinin konuşulduğu programda, ağır metal içeren balıkları tüketenlerde uzun vadede önemli sağlık sorunları ortaya çıktığı vurgulandı.

Kurşun: Anemiye, kan basıncında artışa, böbrek, beyin ve erkeklerde üreme fonksiyonlarında hasara, kadınlarda düşüklere, çocuklarda öğrenme ve davranış bozukluklarına sebep olabiliyor.

Kadmiyum: İshal, karın ağrıları ve kusma, üreme bozuklukları, bağışıklık sistemi hasarı, psikolojik sorunlar, merkezi sinir sistemi hasarı yapabiliyor.

Cıva: Sinir sistemi bozukluklarına sebep olabiliyor. Beyin fonksiyonlarına, DNA ve kromozomlara zarar verebiliyor. Alerjik reaksiyonlara, deri isiliklerine, yorgunluğa ve baş ağrısına yol açabiliyor. Spermlere zarar verip, sakat doğumlara ve düşüklere sebep olabiliyor.