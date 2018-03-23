Bakanlık yetkililerinden Göbeklitepe'de inceleme

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, beton döküldüğü iddia edilen Şanlıurfa\'daki dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe\'de incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, söz konusu sit alanına beton döküldüğü iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, \"Bir asfalt ya da beton kullanımı söz konusu değil. Sadece kenarda bordür taşlarının tutuculuğunu sağlamak üzere yine aynı malzeme üzerine bir harçlı basit malzeme var\" dedi.

Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen, yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe\'nin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi\'nden asıl listeye girebilmesi için 18 aydır bölge ziyaretçilere kapatılarak, koruma ve iyileştirme çalışmaları yürütülüyordu. Göbeklitepe\'de 20 yıl kazı çalışmaları yürüten Alman arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt’in eşi Çiğdem Köksal Schmidt, arkeolojik alana beton döküldüğünü, kalıntıların iş makineleriyle ezildiğini ileri sürdü. Çiğdem Köksal Schmidt, Göbeklitepe’nin ‘F yapısı’ (Kaya tapınağı) denilen bölgenin yanına beton döküldüğünü, Neolitik dönem kalıntıları yakınındaki alanın iş makineleriyle ezildiğini iddia edip, \'Yüzeyde bir şey görmeyince altında da bir şey yok sanıyorlar\' ifadelerini kullanarak söz konusu bölgede çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler tepki çekti.

Tarihi dokuya zarar verildiği iddiaları üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa\'ya geldi. Müsteşar Yardımcısı Kocameşe beraberinde Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri Prof. Dr. Gülriz Kozbe, Doç. Dr. Necmi Karu, Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz ile birlikte tarihi alanda yürütülen \'Göbeklitepe Ören Yeri Yol Islahı ve Yaya Yolu Güzergahı Revizyonu\' çalışmalarını yerinde inceleyip, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

\'ÇİĞDEM KÖKSAL SCHMİDT\'İN İDDİALARI ASILSIZ\'

Göbeklitepe\'nin eski kazı başkanı olan Prof. Dr. Klaus Schmidt\'in eşi Çiğdem Köksal Schmidt\'in tarihi alana beton döküldüğü iddialarını yaptığı inceleme sonucu değerlendiren Müsteşar Yardımcısı Kocameşe, şunları söyledi:

\"Doğal zemin üzerine keçe-koruyucu malzeme ile bir kaplama yaptıktan sonra üzerine stabilize bir malzeme ve onun üzerine de doğal küp taşlarla bir ulaşım yolu yapılıyor. Yaklaşık kazı alanıyla da 1 kilometre mesafe var. Doğrudan bir bağlantı yok. Burası oraya ulaşımda kullanacağımız bir yol. Yolda kesinlikle zeminde bir asfalt ya da beton kullanımı söz konusu değil. Sadece kenarda bordür taşlarının tutuculuğunu sağlamak üzere yine aynı malzeme üzerine bir harçlı basit malzeme var.\"

\'İŞ MAKİNELERİ KÜÇÜK DÜZENLEMELER İÇİN KULLANILIYOR\'

Göbeklitepe\'deki yürüyüş yolu ve çevre düzenlemesinde küçük iş makinelerinin kullanıldığına dikkat çeken Kocameşe, \"Keçe malzeme ile alt zemini hazırlanmış, üzerine harçsız stabilize bir malzeme ile dolgusu yapılarak, küp taşlarla döşeme şeklinde tamamen çok kolay kaldırılabilecek ve doğal zemin ortaya çıkartılabilecek şekilde dönüşümlü bir ulaşım yolu. Bahsi geçen iş makineleri de, bunlar lastik tekerlekli, çok küçük, sadece bu alandaki ufak düzenlemeler için kullanılan araçlar. Bu araçlar da iş makinesi şeklinde büyük araçlar değildir\" ifadelerini kullandı.

\'RESMİ AÇILIŞ NİSAN\'DAN SONRA\'

Göbeklitepe\'nin ziyarete açık olduğunu ancak resmi açılışının Nisan ayından sonra gerçekleşeceğini belirten Kocameşe, \"5 milyon euro kullanarak bu üst örtü çalışması yapıldı. Burada yaptığımız çalışmaların tamamı, bilim heyetimizin, kazı başkanlığımızın, koruma kurulumuzun ve bakanlığımızın denetimi altında. Her aşaması kontrol edilen, takip edilen bir uygulama. Yapılan yol da arkeolojik alana uzak bir noktada sona eriyor. Alanın içerisine yolun devamı söz konusu değil. Mevcut çalışmalarımızı Nisan ayı içerisinde tamamladıktan sonra resmi açılış programımız olacak. Ziyarete şu anda açık ama resmi açılışımız biraz daha uzayacak\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI