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Eğitim

Bakanlık TEOG için Erdoğan'a dört model önerdi, hiçbiri 'uygun' görülmedi

MEB'in Cumhurbaşkanlığı'na TEOG'un yerine getirilmek üzere 4 sınav sistemi sunduğu, ancak hiçbirinin kabul edilmediği belirtildi

20 Ekim 2017 15:05

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kaldırılan TEOG sınavının yerine getirilecek sistemle ilgili çalışmalar devam ediyor. Daha önce 4 model üstünde çalıştığını açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu sistemlerle ilgili ayrıntıları Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ve Cumhurbaşkanlığı’nın bir raporla 4 modeli de uygun görmediğini bildirdiği belirtildi. Bakanlığın beşinci model için çalışmalara başladığı duyuruldu.

Yeni Şafak’in haberine göre, bakanlığın hazırladığı 4 model ve Cumhurbaşkanlığı’nın yazdığı raporla ilgili ayrıntılar şöyle:

"Karmaşaya sebep olur"

Milli Eğitim Bakanlığı ilk olarak “Her Lisenin Kendi Sınavını Yaparak Öğrenci Alması” modelini geliştirdi. Bu sistemde ortaöğretim kurumlarında rağbet gören Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Proje Okullarının sınav yaparak öğrenci alması öngörülmüştü.

Sistemin olumsuz tarafları Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı raporda şöyle yer aldı: “Okulların kendi sınavlarını yapması, sınav tarihleri çakışacağından mümkün görünmemekte olup, sınav güvenliği ve geçerliliği ile ilgili de ciddi şaibeleri beraberinde getirecektir. Bu okullara sınava girecek öğrencilerin de nasıl belirleneceği ciddi bir muammadır. Herkes başvuru yapıp sınava girebilecekse, sınavlarda ciddi bir yığılma ve karmaşaya sahne olacaktır.”

"Notlar şişirilebilir"

Bakanlığın hazırladığı ikinci model ise “Ortaokul Diploma Notuna Göre Yerleştirme Sistemi”ydi. Buradaki modeli üç ayak üzerine kurgulayan Bakanlık, özellikle sınav notu ile diploma notu üzerinden yerleştirme yapmayı planlıyordu.

Bu sistem Cumhurbaşkanlığı’nın raporda şöyle eleştirildi: “Bu durum özel okulların not artırmasını olanak sağlayacaktır. Böyle bir sistemde, sınava girenlerin veya özellikli okullara yerleşenlerin çoğunluğu özel okuldan olmasına, özel okullara olan rağbetin artmasına ve buna bağlı olarak fiyatlarının fahiş rakamlara ulaşmasına neden olacaktır. Ayrıca özel kurs, özel ders alma gibi okul dışı kurumlara eğilim, talep artacaktır.”

"TEOG’u aratmaz"

Milli Eğitim Bakanlığı üçüncü yerleştirme modelinde TEOG sistemine benzerlik gösteren bir çalışma yapmış. “Her İlde ve Türkiye Genelinde Okul Kategorilerine Göre Yerleştirme Sistemi” olarak nitelendirdiği modelde Türkiye genelinde belli okullara merkezi sınavla, diğer okullara ise adrese dayalı olarak yerleştirme yapmayı planlıyordu.

Cumhurbaşkanlığı bu model hakkında ise şu eleştirileri sundu: “Merkezden tüm öğrencilerin gireceği ve yarışacağı bir sınav modeli belirlenmiştir. Aslında buradaki TEOG sisteminden ayrılan tek fark yerleştirme sistemindeki değişiklik. Öngörülen sistemde merkezi sınav algısı devam edeceğinden özel kurs, özel okul ve yerleştirme sorunları devam edecektir."

"Özel kurs ve okullara rağbet artar"

Bakanlık dördüncü modelde ise “Sınırlandırılmış Merkezi Sınava Göre Yerleştirme Sistemi” üzerinde durdu. Bu sistemde seçilen bazı okulların sınavla öğrenci alması ve isteyen tüm öğrencilerin bu sınava girebilmesi öngörülüyordu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan raporda Merkezi Sınav sistemini eleştirilerek, sınav kaygısını devam ettireceği, özel ders, özel kurs ve özel okula rağbet arttıracağı için uygun görülmediği belirtildi.

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