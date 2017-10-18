Yıldırım: TEOG yerine gelecek sistemi 1 hafta içinde açıklayacağız

Başbakan Binali Yıldırım, kaldırılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının yerine geçecek sistemi 1 hafta içinde açıklayacaklarını söyledi. Yıldırım, "TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacağız. Bunun üzerinden çeşitli tezviratlar yapılıyor. Bunların hiçbirisi gerçekle bağdaşmıyor. Öğrenciler okullarında okumaya devam ediyor. Bir hafta içinde detaylarını velilerle paylaşacağız. Daha konforlu bir şey getiriyoruz" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı Töreni'nde konuşan Yıldırım, şunları söyledi:

"Düşününki dünyanın 200 ülkesinden öğrencilerimiz var. Sadece dil öğrenmiyorlar, Türklerin hayat tarzlarını öğreniyorlar, kabiliyetlerini öğreniyorlar. Sizin milyonlar harcayarak elde edemeyeceğiniz gönüllü elçiniz oluyor. Burada ne kadar çok misafir öğrencimiz olursa, ömür boyu tanıtımımızı yapan gönüllü elçilerimiz olur. Özellikle söylüyorum, bunu zorlaştırmayalım kolaylaştıralım.

Öğrencilerin stresi azalmış olacak"

Bugünlerde sınav sistemine ilişkin değişikliğe gidildi. Basitleştirildi. Öğrencilerin stresi biraz daha azalmış olacak. Asıl problem üniversitelere girişin sadece sınava endekslenmesi. O tarihte yapılacak sınava bütün kaderimiz bağlanmamalı. Sayın Bahçeli 'sınavlar kalksın' dedi. Kendisi de bir akademisyen. Söylediğine biraz daha dikkatle bakmak lazım. Biz de bunu dikkatle inceleyeceğiz.

"Daha konforlu bir şey getiriyoruz"

2 milyon 400 bin geçmiş yıllardan gelen öğrencimiz var. Bunlarla ilgili bir çözüm üretmemiz lazım. Burada bir seçim metoduna öyle veya böyle kısa vadede ihtiyaç var.

TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacağız. Bunun üzerinden çeşitli tezviratlar yapılıyor. Bunların hiçbirisi gerçekle bağdaşmıyor. Öğrenciler okullarında okumaya devam ediyor. Bir hafta içinde detaylarını velilerle paylaşacağız. Daha konforlu bir şey getiriyoruz."