Bakanlık tarafından yasaklanan 9 tarım ilacının 'son tüketim tarihi'ne kadar kullanımına devam edilebilecek

Türkiye’de tarım ilaçlarının (pestisitlerin) kullanımı dört yılda yüzde 51 artarken Tarım Bakanlığı yıllardır yasaklanması istenen 9 tarım ilacını nihayet yasakladı.

Ancak kararda dikkat çeken bir ayrıntı var: Tarımsal üretimde yasaklanan 9 pestisitin ithalatı, imalatı ve kullanımı sonlandırılırken, piyasada bulunan bu maddeleri içeren ürünler “kullanım süresi sonunda” firmalarca toplanacak ve imha edilecek. Yani bu yasaklanan zehirler son tüketim tarihleri gelene kadar kullanılmaya devam edecek.

"Bu ürünlerin arasında hormonal sistem bozucu maddeler de var"

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan imzalı habere göre, tarımda pestisit kullanımına karşı 100 kurum ve inisiyatifin bir araya gelerek oluşturduğu “Zehirsiz Sofralar” projesinin ve Buğday Ekolojik Yaşam Derneği iletişim sorumlusu Turgay Özçelik, yasağın yetersiz olduğunu ve yasaklanan maddelerin 1 gün bile kullanılmaması gerektiğini söyledi.

TIKLAYIN - Tarımda kullanılan pestisitler öldürüyor, kanser yapıyor, üreme sitemine zarar veriyor

Özçelik halen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından çok zararlı kategorisine alınan 9 maddenin Türkiye tarımında serbestçe kullanıldığını belirterek, “Üstelik bu ürünlerin arasında hormonal sistem bozucu maddeler de var. Güvenli bir dozu yok, en ufak bir kısmı bünyeye girdiğinde kanser başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa neden oluyor” dedi.

"Alternatif sunmak gerekir aksi halde merdiven altı satışlar türüyor"

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mine Pakkaner, çiftçiye tarım ilaçlarını yasaklarken, yerine organik ve uygun alternatifler sunmak gerektiğini vurguladı. “Aksi halde bir fasit daire yaratılıyor, merdiven altı satışlar, stokçular türüyor. Dünya ot ilaçlarını yasaklarken Türkiye'de hâlâ kullanılıyor, yasaklar konusunda çok geç reaksiyon veriliyor” diyen Pakkaner denetimler sıkılaştırılacağına orman endüstrisi mezunlarına tarım ilacı satma yetkisi verildiğini söyledi.