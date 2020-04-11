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Yaşam

Bakanlık'tan Marmaray ve Başkentray açıklaması

11 Nisan 2020 12:59

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığınca yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı talimatları doğrultusunda, yasak kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşlarımızın ev, iş yeri ve görev yerleri arasında ulaşımlarının sağlanması amacıyla İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray yarım saat sefer aralıklarıyla hizmet vermeye devam etmektedir" denildi.

Yapılan açıklamada, "Ayrıca PTT ve PTT Kargo da bu kapsamda hizmetlerine devam etmektedir" açıklamasında bulunuldu.

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marmaraybaşkentraypttptt kargoUlaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı
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