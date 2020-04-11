Sokağa çıkma yasağı süresince istisna kapsamındaki vatandaşlar için İstanbul'da uygulanacak vapur sefer tarifesi şöyle

İçişleri Bakanlığı, 10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak için sokağa çıkma yasağı ilan etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, zorunlu olarak işe gitmek durumunda olan vatandaşlar için şehir içi toplu taşıma seferlerinde düzenlemeye gitti.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen iki boyunca vapur seferlerinde uygulanacak tarife şöyle:

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