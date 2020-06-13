Bakanlık'tan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki imar usulsüzlüğü iddiasına yanıt

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki imar işlemlerine dair usulsüzlerin İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturulmadığı iddiasına ilişkin "Belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda, belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır" dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, yaptığı yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyu gündeme getirdiği aktarılarak, CHP'li belediyelere sürekli müfettiş görevlendirilmesine rağmen, bazı iddialar ile ilgili AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma açılıp açılmayacağının merak edildiğinin ifade edildiğini belirtti.

"Soruşturma sürüyor"

Sözcü Çataklı, bahse konu iddialarla ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile 14 Nisan'da soruşturma açıldığını belirterek, "Mülkiye müfettişi soruşturmasını halen sürdürmektedir. Belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda, belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Ne olmuştu?

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin olarak Central Balat isimli yapıyla ilgili yargı kararlarını hiçe saydığını ve şaibeli imar işlemlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturulmadığı notunu ilettiğini belirterek, "Nilüfer Belediye Meclisi, 2017'de yargı kararına dayanarak plan değişikliğini iptal etmiş. Ona rağmen Central Balat'la ilgili alınan Büyükşehir Meclis kararları, idare mahkemelerince 5 kez daha bozulmuş. Fakat önceki durdurma kararlarına rağmen inşaat devam etmiş. Büyükşehir, yıkım ve para cezası kararları alıp uygulamak yerine, sıkışınca topu Nilüfer Belediyesine atmış. Yapı AVM niteliğinde değilmiş, ruhsat verme yetkisi ilçe belediyesindeymiş gibi gösterilerek..." ifadelerini kullanmıştı

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