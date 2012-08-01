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Bakanlık normal doğumda hayatını kaybeden anne için soruşturma açtı

Sağlık Bakanlığı Tuğ ailesinin iddiaları üzerine soruşturma başlattı

01 Ağustos 2012 20:17

Zeytinburnu Semiha Şakir Doğumevi'nde 40 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Aile, Şükrüye Tuğ'un ölümüne doktorun normal doğumda ısrarının neden olduğunu ileri sürdü. Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden anne Şükran Tuğ'un ölümüyle ilgili iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün medyada yer alan ''Normal doğum ısrarı hastayı öldürdü'' başlığıyla verilen haberlerle ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce dün bir açıklama yapıldığı hatırlatıldı.
 
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün hayatını kaybeden anne Şükran Tuğ'un daha önce iki normal doğum yaptığı, muayene ve tetkiklerinin de normal olması nedeniyle doğum masasına alındığı yönünde açıklamalar yaptığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
 
''Aynı açıklamada, doğum esnasında gelişen ani komplikasyon nedeniyle bebek kalp atım seslerinin bozulduğu ve annenin acil sezaryene alındığı ancak doğumdan bir gün sonra annenin genel durumunun kötüleşerek hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Buna rağmen anne ölümlerini hassasiyetle takip eden Bakanlığımız konu ile ilgili olarak soruşturma başlatmıştır. Ancak başlatılan soruşturmanın sonucu beklenmeden, hasta yakınlarının tek taraflı beyanlarından yola çıkılarak konunun sezeryan-normal doğum tartışmasına dönüştürülerek hekimleri yargılayıcı şekilde verilmesi habercilik etiği ile bağdaşmamaktadır.''

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