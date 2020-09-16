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Bakanlık, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki sınav iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

Enstitüsü Müdür Vekili Baş'ın ölümünün ardında usulsüzlüğe karşı çıktığı için “istifa et” baskısı olduğu iddia edilmişti

16 Eylül 2020 09:20

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün ''Usta Öğretici Sınavı'' hakkındaki iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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