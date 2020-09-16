Bakanlık, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki sınav iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün ''Usta Öğretici Sınavı'' hakkındaki iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Usta Öğretici Sınavı' hakkında kamuoyu gündemine gelen iddialarla ilgili Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir.''

Ne olmuştu ?

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş, 7 Eylül'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Baş’ın vefatının arkasında, usulsüzlüğe karşı çıktığı için “istifa et” baskısının olduğu ileri sürülmüştü. Enstitüde Usta Öğretici alımı için düzenlenen sınavda, sınavı kazananlar listesinin, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan tarafından değiştirilmek istendiği belirtilmişti.

TIKLAYIN - Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Baş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti; usulsüzlüğe karşı çıktığı için istifaya zorlandığı iddia edildi