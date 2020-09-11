Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Baş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti; usulsüzlüğe karşı çıktığı için istifaya zorlandığı iddia edildi

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Baş’ın vefatının arkasında, usulsüzlüğe karşı çıktığı için “istifa et” baskısının olduğu ileri sürüldü. Edinilen bilgiye göre, enstitüde Usta Öğretici alımı için sınav düzenlendi. Ancak kazananlar listesi, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan tarafından değiştirilmek istendi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberindeki iddiaya göre Baş; isimlerin “İl Milli Eğitim Müdürü bu isimleri istemiyor” ifadeleri ile değiştirilmek istenmesine “Ben bu isimleri değiştirmem, liyakat’a göre bu isimlerin olması gerekir” sözleri ile karşı çıktı. Bunun üzerine Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Baş’ı makamına çağırdı. Baş, isimlerin değiştirilmesi isteğini “hak mahrumiyeti olacağı ve kişilerin haklarının gasp edilmesinin doğru olmadığı” gerekçeleri ile reddetti. Töre, Baş’ın isteği reddetmesi üzerine bağırarak “İşine gelmiyorsa, prensiplerine ters ise istifa et, git. Senin kadronu bakanlığa iade ettim” ifadelerini kullandı. Baş ise “İstifa etmeyeceğim, çalışacağım. Ben onurlu bir insanım, kimsenin hakkını yemek için gelmedim” yanıtını verdi.

"Sağlığım bozuldu"

Kaya ve Cihan ise müdürlük çıkışında Baş’ın elindeki sınav evraklarını almak istediği, evrakları vermeyi reddeden Baş'ın, fenalaşması üzerine ambulans ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Baş, daha sonra Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne yazı yazarak, yaşananları anlattı. Ancak, kalbi dayanmayan Baş, önceki gün yeniden kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitirmeden önce Baş, müdürlüğe yazdığı yazıda olayı anlatıp “Bütün bu yaşananlar benim sağlığımı ve çalışma şevkimi bozarak Olgunlaşma Enstitümüzün hedef ve amaçlarını yok edeceğini düşündüğümden siz büyüklerime danışma ihtiyacı hissettim. Kurumumuzun işleyişine zarar verecekse istifa ederim” dedi. Baş’ın, ayrıca, 4 Eylül’de Menteşe Kaymakamlığı’na şikâyet dilekçesi yazdığı da ortaya çıktı. Baş dilekçesinde yine olayları anlatıp “Hayatıma kasteden davranışlar halen devam etmektedir. Ben adil olmayı ve kul hakkı yememeyi, zamanın en iyi polislerinden biri olan rahmetli babamdan öğrendim ve kimsenin bunu değiştirmesine izin veremem” diye yazdı.

Bu olay ilk değil iddiası

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin, Muğla’daki farklı okul müdürlerine de mobbing uyguladığı, mobbing sonucu istifa eden ya da emekli olan okul müdürleri olduğu ileri sürüldü. Ulaşmaya çalışılan Töre, Cumhuriyet'e dönüş yapmadı. Töre, daha önce yaptığı açıklamada ise iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve iftira niteliği taşıdığını savundu.