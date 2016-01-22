Bakanlık 'hülle' yaptı; Maslak 1453'ün yolunu tekrar açtı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Fatih Ormanı'nın yanı başına inşa edilen, 'Maslak 1453' projesi için hazırlanan dördüncü planı da onaylayıp askıya çıkardı. Aynı proje için daha önce üç plan yapılmış ancak planlar yargıya takılmıştı. Yeni planda 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda da değişiklik yapılarak iptal kararları için önlem alınıyor.

Radikal'den Ercan Akyıldız'ın haberine göre, Fatih Ormanı'nın yanı başında Ağaoğlu Grubu, TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliğinde yükselen ‘Maslak 1453’ projesi için TOKİ tarafından hazırlanan ve projeyi kurtaran 4’üncü plan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Bakanlık tarafından onaylanan Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/100 bin ölçekli İstanbul İli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, -1- paftalık 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve -5- paftalık 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ilişkin teklifi İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı. Bir ay askıda kalacak planlara bu sürede itiraz edilebilecek. Aynı proje için daha önce 2010, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan planlar yargıya takılmıştı.

Projenin önü 2010'da açıldı

'Gecekondu önleme bölgesi' olarak bilinen bölgede yapılan Maslak 1453 projenin önü 2010 yılanda yapılan plan değişikliği ile açıldı. Projenin temelleri atıldı. Ancak 31 Ocak 2013'te 8. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası'nın açtığı dava kapsamında projeye dayanak olan 11 Ağustos 2010 tarihli “İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları"nı iptal etti.

'İnsan - Doğa bağını' güçlendirecekmiş

Ağaoğlu, TOKİ ve Emlak Konut, iptal edilen 2010 planları hakkında Danıştay’a yolladıkları savunmada ormanın yanı başına 7-10 bin kişinin yerleşeceği inşaatı savunurken, “Planlama alanının komşuluğunda bir ormanın varlığı bir artı değerdir. Günümüzde Avrupa ’nın en büyük kentlerinde dahi orman alanları ile komşuluğu olan yerleşmeler planlanarak insan-doğa etkileşiminin yeniden tesis edilmesi ve doğayı koruma güdüsünün güçlenmesini sağlayacak bir avantaj olarak ortaya çıkmaktadır” demişti.

2011'de 'hülle' plan yapıldı

Ancak planlarla ilgili mahkeme süreci devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16 Eylül 2011 tarihli onayıyla proje alanı ile ilgili ‘hülle’ plan yapıldı ve inşaatların devam etmesi sağlandı.

Yeni plan da mahkemelik oldu

Şehir Plancıları Odası ‘hülle’ plana da dava açtı. Davaya bakan Danıştay Altıncı Dairesi 26 Mart 2014’te aldığı kararla, ‘Maslak 1453’ planlarının yürütmesini durdurdu. Mahkeme gerekçesinde dava konusu planların üst ölçekli planlara, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı belirtildi. Gerekçede ayrıntılı olarak söz konusu planların 1/100 bin ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda askeri alanda kalan kısımlarının üst ölçekli plana aykırı olduğu, planların ayrıntılı etüt ve inceleme yapılmadan, yerel zemin özellikleri sık aralıklarla farklılık arz eden alanlarda yerel etütler yapılmadan, yerleşime uygunluk raporu hazırlanarak Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı'na onaylatılmadan uyuşmazlığa konu planlarda bu alanların yapılaşmaya açıldığı ifade edildi.

2012 yılında bir hülle daha yapıldı

Müteahhit Ali Ağaoğlu ve Emlak Konut, ilk iptal edilen 2010 yılı planlarıyla ilgili olarak; ‘İptal edilen imar planlarının 2010’dan kalma olduğunu, projenin 2011’de çıkan son imar planlarına göre yapıldığını’ açıklamıştı. 2011 planlarının yürütmesi Danıştay tarafından durdurulunca da, “Yürütmenin durdurulması kararı verildiği iddia edilen 16.09.2011 tarihli plandan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 18.04.2012 tarihli oluru ile onaylanmış yeni bir Revize İmar Planı bulunmaktadır. Proje ile ilgili inşaat faaliyetleri bu yeni plan çerçevesinde devam etmektedir. Bizi etkileyen bir tarafı yok. Hem inşaat hem de satışlar devam ediyor” demişti. Böylece ikinci kez hülle plan yapıldığı ortaya çıkmıştı.

İl Müdürlüğü: Ruhsatlar iptal edilsin

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdür vekili Yaşar Güvenç imzasıyla geçen yılın kasım ayında Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Belediyesi ve Şişli Belediyesi’ne gönderilen yazıda, “Alanın mahkeme kararlarınca plansız alan olduğu dikkate alınarak verilmiş olan inşaat ruhsatlarının ivedi olarak iptal edilmesi ile inşai faaliyetlerinin hangi aşamada olduğunun ise yapı ruhsatını düzenleyen ilgili belediyelerince yerine getirilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim” ifadeleri kullanılmıştı.

TOKİ yeni plan yaptı

Bütün bu gelişmeler yaşanırken inşaatlar ise devam etti. TOKİ de mahkeme kararlarına uygun yeni bir plan hazırladı. Projeyi kurtarmayı amaçlayan plan değişikliği kapsamına 1/100 bin ölçekli İstanbul İli Çevre Düzeni Planı değişikliği de alındı. Plan değişiklikleri salı günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Onaylanan plan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı.

Yargı kararlarına göre plan

Askıya çıkarılan planla ilgili yazılan yazıda planlarla ilgili Danıştay 6. Dairesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararlarına uygun olarak yeni plan yapıldığı vurgulanarak şöyle denildi: “Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesinde 16/09/2011 tarih ve 103140 sayılı olur ile onaylanan ve yürütülmesinin durdurulması kararı verilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları ile bu planların plan notlarında 18.04.2012 tarih ve 5966 sayılı olur ile yapılan plan notları değişikliği işlemi iptal edilerek, TOKİ Başkanlığı’nca yargı kararı kapsamında hazırlanan -1- paftalık İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/100.000 ölçekli İstanbul İli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, -1- paftalık 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve -5- paftalık 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları’na ilişkin teklif Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19.01.2026 tarihinde re’sen onaylandı. Yeni plan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı.”

''Belediyede alışmıştım ama...''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li üyesi Hüseyin Sağ, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde alışmştık iptal olan planlara hülle yapılarak yeni bir plan yapıldığına ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu yöntemi seçmiş. Ağa olunca her şey serbest binalar bitmek üzere neyin planı, yapılan plan kağıt üzerinde yapılmıştır" dedi.