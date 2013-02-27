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Ağaoğlu'nun 'Maslak 1453' projesine iptal kararı

TMMOB tarafından açılan davada 'Maslak 1453' projesine iptal kararı çıkması üzerine, inşaatın durdurulması gerektiği belirtilirken, Ağaoğlu kararın kendilerini etkilemediğini söyledi

27 Şubat 2013 16:11

Ağaoğlu Grubu'na ait Maslak 1453 projesine, İstanbul 8'inci İdare Mahkemesi'nden durdurma kararı geldi. Konu ile ilgili olrak Ali Ağaoğlu ise, 'kararın eski imar planına yönelik olduğunu kendilerini ilgilendiren bir durumun söz konusu olmadığını' söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, dava, 2010 yılında imar planının iptali için açan Türkiye Mimarlar ve Mühendislar Odası (TMMOB) tarafından açılmıştı. 31 Ocak'ta alınan 2013/188 sayılı kararda imar planının şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun bulunmaması gerekçesiyle projenin iptaline karar verildiği açıklandı. TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi yetkilileri kararla birlikte inşaatın durdurulması gerektiği belirtiyor.

Mimarlar Odası Hukuk Bürosu'ndan Avukat Can Atalay yaptığı açıklamada, İdare Mahkemesi kararının 3 kişilik heyetin oybirliği ile alındığını hatırlatarak, kararla birlikte inşaatın durması gerektiğini belirtti.

Atalay mahkeme kararına göre 3 konunun öne çıktığını ifade etti: "İnşaatın yapılması durumunda taşkın riski olabilir, İstanbul’un su kaynakları olumsuz etkilenebilir,  İstanbul’un Kuzey ormanları yapılaşma baskısı altına girebilir. Kararda bu üç unsur çok net bir biçimde öne çıkıyor."

Kararın ardından görüşlerine başvurduğumuz Ali Ağaoğlu ise kararın kendilerini etkileyen bir tarafı olmadığı savundu.

Ağaoğlu şöyle konuştu: "İptal olan imar planının Maslak 1453 projesiyle ilgisi yok. Mimarlar Odası, o bölgedeki eski plana itiraz etmişler. Eski plan 2011 yılında değişti. İtiraz ise 2010 yılında yürürlükte olan plana karşıydı. Dolayısıyla bizi etkileyen bir tarafı yok. Hem inşaat hem de satışlar devam ediyor. Karara itiraz için Danıştay'a dahi gitmeyeceğiz" dedi.

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