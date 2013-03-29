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Ekonomi

Ağaoğlu: Maslak 1453 devam ediyor

Ağaoğlu gazetelerde çıkan Maslak 1453 projesinin durdurulduğu yönündeki haberleri yalanladı

29 Mart 2013 13:56

Ali Ağaoğlu basında Maslak 1453 projesinin durdurulduğu yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.
 
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu gazetelerde çıkan Maslak 1453 projesinin durdurulduğu yönündeki haberleri yalanladı.

CNBC-e’ye özel konuşan Ali Ağaoğlu, “Kesinlikle durdurma diye birşey söz konusu değil zaten projenin sitesine de girip baktığınızda projenin devam ettiğini göreceksiniz” dedi.

Basında kendisi hakkında çıkan haberler konusunda daha önce açtığı davaların devam ettiğini belirten Ağaoğlu, eski haberlerin yinelendiğine dikkat çekti.

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