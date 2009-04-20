Bakanlık: Hanta virüsünden ölmedi

Sağlık Bakanlığı, Zonguldak'ta bugün hayatını kaybeden kişinin ölüm nedeninin "Hanta virüsü enfeksiyonu" olmadığını bildirdi.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın-yayın organlarında yer alan "Zonguldak'tan bir kişinin daha Hanta virüs enfeksiyonundan öldüğüne" ilişkin haberlerle ilgili olarak bilgi verildi.



Haberlerde adı geçen 29 yaşındaki hastanın 7 yıldır epilepsisi olduğu ve son 1.5 yıldır kronik böbrek yetmezliği tedavisi gördüğü belirtilen açıklamada, hastanın 19 Şubat 2009'da karın ağrısı, üşüme, titreme, epilepsi nöbeti geçirme şikayetleri ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine müracaat ettiği ve yapılan tedavi sonrasında taburcu edildiği ifade edildi.



Açıklamada, hastanın 19 Mart 2009'da benzer şikayetlerin olması üzerine Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Hastadan Hanta virüs tanısı için alınan numunelerde Hanta virüs enfeksiyonu negatif çıkmıştır.



Adı geçen hasta 20 Nisan 2009 günü kronik böbrek yetmezliği zemininde gelişen komplikasyonlar sonucu maalesef kaybedilmiştir.



Halen ülkemizde Zonguldak ve Bartın illerimizde Hanta virüs enfeksiyonu tanısı alan kişi sayısı haberlerde söz edildiği gibi 18 olmayıp sadece 8'dir ve 1 vatandaşımız bu enfeksiyon nedeniyle maalesef kaybedilmiştir. Bugün haberlerde adı geçen kişinin ölüm nedeni Hanta virüs enfeksiyonu değildir."

