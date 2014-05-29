Bakanlık: Gıda ürünlerinde GDO yasak, düzenleme hukuki tereddütleri kaldırmak amaçlı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıda ürünlerinde yüzde 0.9 oranında GDO’nun tespit edilmesini “GDO bulaşanı” olarak değerlendirerek, gıda ürünlerinde yüzde 0.9 ve altında GDO bulunan gıdaların üretim ve satışına izin verilmesinin önünü açtı.

Düzenlemeye tüketici dernekleri, ziraat ve gıda odalarından büyük tepki gelirken, maddenin Biyogüvenlik kanununa da tamamıyla aykırı olduğu belirtildi. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Bakanlık, "Bu yeni düzenleme, hukuki sorunları bertaraf etmek ve tereddütleri gidermek amacıyla hazırlanmış olup GDO'nun gıdada kullanımına izin vermeye yönelik değildir" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sadece yem amaçlı ithal edilen bazı ürünlerde, yürürlükteki mevzuatta bulaşma ve bulaşma miktarının ne olduğu hususu yer almadığı için GDO'lu olmadığı halde bulaşmadan kaynaklanan mağduriyetler yaşandığı belirtilerek, yeni düzenlemenin hukuki sorunları bertaraf etmek ve tereddütleri gidermek amacıyla hazırlandığı bildirildi. Bakanlık, düzenlemenin, GDO'nun gıdada kullanımına izin vermeye yönelik olmadığını belirtti.

Dünyada birçok ülkede ve AB'de onaylanmış GDO ve ürünlerinin insan gıdası olarak tüketilmesi serbest olmasına rağmen, Türkiye'de GDO içeren gıda üretimine ve ithalatına izin verilmediği anımsatılan açıklamada, "Türkiye'de GDO ve ürünlerinin gıda amaçlı olarak kullanılması ve GDO'lu üretim yapılması da tamamen yasaktır" ifadesine yer verildi.

Türkiye'de GDO ile ilgili işlemlerin, Biyogüvenlik Kanunu ve bu Kanun kapsamında oluşturulan Biyogüvenlik Kurulu'nun aldığı kararlar çerçevesinde yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada, söz konusu yönetmelik değişikliğinin, Biyogüvenlik Kurulu'nun önerisiyle üniversiteler, bakanlıklar ve ilgili meslek kuruluşlarından alınan görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlandığı bildirildi. Yönetmelikte yapılan değişikliklerin nedenlerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biyogüvenlik Kurulu, geçtiğimiz yıllarda 'sadece yem amaçlı alarak kullanılmak üzere 3 soya ve 14 mısır geninin ithalatına izin vermiştir. Ancak sadece yem amaçlı ithal edilen bazı ürünlerde, mer'i mevzuatımızda bulaşma ve bulaşma miktarının ne olduğu hususu yer almadığından, GDO'lu olmadığı halde, bulaşmadan kaynaklanan mağduriyetler yaşanmıştır. Yapılan bu değişiklik ile 'bulaşma' kavramına açıklık getirilerek bu tereddüt, eksiklik ve mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmıştır. Bu yeni düzenleme, hukuki sorunları bertaraf etmek ve tereddütleri gidermek amacıyla hazırlanmış olup GDO'nun gıdada kullanımına izin vermeye yönelik değildir."