T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Bakanlık: Gıda ürünlerinde GDO yasak, düzenleme hukuki tereddütleri kaldırmak amaçlı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıda ürünlerinde 0,9'a kadar GDO bulunmasına izin veren düzenlemenin amacının 'hukuki sorunları bertaraf etmek' olduğunu savundu

29 Mayıs 2014 21:02

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıda ürünlerinde yüzde 0.9 oranında GDO’nun tespit edilmesini “GDO bulaşanı” olarak değerlendirerek, gıda ürünlerinde yüzde 0.9 ve altında GDO bulunan gıdaların üretim ve satışına izin verilmesinin önünü açtı. 

Düzenlemeye tüketici dernekleri, ziraat ve gıda odalarından büyük tepki gelirken, maddenin Biyogüvenlik kanununa da tamamıyla aykırı olduğu belirtildi. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Bakanlık, "Bu yeni düzenleme, hukuki sorunları bertaraf etmek ve tereddütleri gidermek amacıyla hazırlanmış olup GDO'nun gıdada kullanımına izin vermeye yönelik değildir" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sadece yem amaçlı ithal edilen bazı ürünlerde, yürürlükteki mevzuatta bulaşma ve bulaşma miktarının ne olduğu hususu yer almadığı için GDO'lu olmadığı halde bulaşmadan kaynaklanan mağduriyetler yaşandığı belirtilerek, yeni düzenlemenin hukuki sorunları bertaraf etmek ve tereddütleri gidermek amacıyla hazırlandığı bildirildi. Bakanlık, düzenlemenin, GDO'nun gıdada kullanımına izin vermeye yönelik olmadığını belirtti.

Dünyada birçok ülkede ve AB'de onaylanmış GDO ve ürünlerinin insan gıdası olarak tüketilmesi serbest olmasına rağmen, Türkiye'de GDO içeren gıda üretimine ve ithalatına izin verilmediği anımsatılan açıklamada, "Türkiye'de GDO ve ürünlerinin gıda amaçlı olarak kullanılması ve GDO'lu üretim yapılması da tamamen yasaktır" ifadesine yer verildi.

Türkiye'de GDO ile ilgili işlemlerin, Biyogüvenlik Kanunu ve bu Kanun kapsamında oluşturulan Biyogüvenlik Kurulu'nun aldığı kararlar çerçevesinde yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada, söz konusu yönetmelik değişikliğinin, Biyogüvenlik Kurulu'nun önerisiyle üniversiteler, bakanlıklar ve ilgili meslek kuruluşlarından alınan görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlandığı bildirildi. Yönetmelikte yapılan değişikliklerin nedenlerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biyogüvenlik Kurulu, geçtiğimiz yıllarda 'sadece yem amaçlı alarak kullanılmak üzere 3 soya ve 14 mısır geninin ithalatına izin vermiştir. Ancak sadece yem amaçlı ithal edilen bazı ürünlerde, mer'i mevzuatımızda bulaşma ve bulaşma miktarının ne olduğu hususu yer almadığından, GDO'lu olmadığı halde, bulaşmadan kaynaklanan mağduriyetler yaşanmıştır. Yapılan bu değişiklik ile 'bulaşma' kavramına açıklık getirilerek bu tereddüt, eksiklik ve mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmıştır. Bu yeni düzenleme, hukuki sorunları bertaraf etmek ve tereddütleri gidermek amacıyla hazırlanmış olup GDO'nun gıdada kullanımına izin vermeye yönelik değildir."

 

 

ETİKETLER

gdogıdatarımhayvancılıkbakanlık

İlgili Haberler

GDO'lu ürünler yasak ama 'sehven' bulaşırsa kullanılabilir

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıda ürünlerinde yüzde 0.9 ve altında GDO bulunan gıdaların üretim ve satışına izin verilmesinin yolunu açtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24