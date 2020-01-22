Tarım Orman İş, 'fidanların yüzde 90'ı kurudu' dedi; Bakanlık da yüzde 95'inin tuttuğunu açıkladı

Tarım Orman-İş Sendikası'nın “Geleceğe Nefes” kampanyasında dikilen 11 milyon fidanın kuruduğunu ileri sürmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı konu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, Türkiye genelinde dikilen 11 milyondan fazla fidanın yüzde 95'inin tuttuğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019’da gerçekleştirdiğimiz 'Geleceğe Nefes Seferberliği' kapsamında, Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgiler paylaşılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanlar yine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenmektedir. Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir" denildi.

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