"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı kurudu"

Tarım Orman-İş Sendikası, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 11 Kasım’da “Geleceğe Nefes” adı altında, mevsim şartlarını gözardı ederek dikildikleri yönünde tartışmalar yaşanan 11 milyon fidanın yüzde 90’ının kuruduğunu belirledi. Sendikanın incelemesinde, Çanakkale Ayvacık’taki fidanların bakımsız ve kurumaya yüz tutmuş halde olduğu, mevsim şartlarına ayak uyduramadığı görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından 11 Kasım 2019’da “Geleceğe Nefes” adı altında yürüttüğü kampanya kapsamında, Türkiye’nin farklı illerinde eş zamanlı olarak 11 milyon fidan dikildi. Ankara’daki dikim etkinliği de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılmıştı.