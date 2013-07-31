Bakanlık, Erçek Gölü'nde avlanmanın yasak olduğunu açıkladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Erçek Gölü’nün avlak olarak belirlenmesine ilişkin iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Van il sınırları içinde bulunan Erçek Gölü Genel Avlağında barınan av türleri için 2013-2014 Av Döneminde kota verilmediği kaydedilen açıklamada, “Bu nedenle, 2013-2014 Av Döneminde Erçek Gölü Genel Avlağında av yapılması yasaktır” denildi.

Statü değişiklik başvurusu incelemede

Doğa Gözcüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın, Bakanlığa yaptığı 26 Temmuz 2013 tarihli başvuruda, Erçek Gölü Avlağının Genel Avlak statüsünün iptal edilerek sahaya koruma statüsü verilmesinin talep edildiği belirtilen açıklamada, “Dilekçeyi değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz, yasa gereği iptal yetkisine sahip olan Bölge Müdürlüğümüze, 30 Temmuz 2013 tarihinde bir yazı göndererek, avlak statüsünün iptal edilip edilemeyeceği hususunda inceleme yapılmasını istedi” denildi.

Statü değişse de bölgede bu sezon av yasak

İncelemenin ardından statü iptali karara bağlanacak. Buna karşın statü iptal edilmese dahi, mevcut durumda kontenjan verilmediğinden Erçek Gölü’nde av yapılamayacak.

Diğer yandan, 2013-2014 av sezonunda, ülkemizde yaşayan 460 kuş türünden 429’unun, 162 memeli türünden ise 155’inin avlanması yasaklandı. 12 memeli ve 134 kuşu av hayvanı olarak belirleyen Bakanlık, 2013-2014 av sezonunda sadece 7 memeli ve 31 kuş türünün Merkez Av Komisyonu Kararları doğrultusunda, yerli avcılar tarafından avlanmasına izin verdi.

Avlanmasına izin verilen türler için de toplam ve günlük kontenjan uygulanacak. Erçek Gölü gibi kontenjan verilmeyen yerlerde hiç ava çıkılamayacak.

Kural dışı avlanmaya 60 bin TL'ye kadar ceza

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, sezon ve belirlenen türler dışında avlanmaya tazminat, idari para cezası, avda kullanılan araç ve silahlara el koyma cezaları uygulayacak.

Tazminat tutarları hayvan başına 50 TL ila 60 bin TL arasında değişirken, idari para cezalarının da 60 TL ila 4 bin 393 TL arasında uygulanacak. Kanunda belirtilen durumlarda belirlenen tutarların iki katına kadar da ceza kesilebilecek.