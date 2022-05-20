Bakanlık devreye girdi: Kemer Country golf sahaları yapılaşmaya açıldı

Demirören Holding'in 750 milyon liralık medya kredisine karşı Ziraat Bankası'na devri geçen Kemerburgaz'daki golf sahası olan Kemer Country'nin imara açılmasına karar verildi.

Ziraat Bankası A.Ş, İBB'nin söz konusu alan için 2020'de yaptığı düzenlemeye itiraz etmiş ve alanın yüzde 55'ini imara açmasını istemişti. Bu talep İBB tarafından karara bağlanmadan ilgili müdürlüğe iade edildi çünkü bankanın 6 Temmuz 2021 tarihli itiraz dilekçesi, bürokratik süreçlerin ardından meclis gündemine gelinceye karar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın devreye girdiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Özlem Sevimli'nin haberine göre Golf sahalarının olduğu alan bakanlık tarafından önce riskli alanların dönüşümünde kullanılacağı gerekçesiyle “rezerv alan” yani yeni konut alanı ilan edildi. Bu alanlarda yetki sadece bakanlığa ait. Bakanlık, Emlak Konut GYO'nun Kemer Country için 7 Şubat 2022'de hazırladığı plan değişikliğini de 6 Nisan 2022'de onaylanarak askıya çıkardı. Bir aylık itiraz süresi geçtiğimiz günlerde doldu.

TIKLAYIN: Demirören Holding'ten kredi borcu karşılığı alınmıştı; Ziraat Bankası'ndan Kemer Country için ‘imara açın’ itirazı

Rezidans, otel ve AVM olacak

Yeni plan ile Kemer Country'nin golf sahaları; ticaret ve konut, Uzun Kemer Koruma bandı tarafında kalan kısmı da park olarak planlandı. Toplam 358 bin 759 metrekarelik arazinin 232 bin 166 metrekaresine gelişme konut ve ticaret-konut alanı fonksiyonu verildi.

Emsal yani inşaat hakkı için 0.30 ile 1.10 arasında değişen farklı değerler belirlendi. Bu oranlara göre 232 bin metrekarelik alanda 135 bin metrekare inşaat yapılacak.

Konut artı ticaret fonksiyonu verilen alanlarda otel, rezidans yer alabilecek. Bina yükseklikleri, 3 kat ile 5 kat arasında değişiyor. Burada yaşaması planlanan maksimum nüfus 2 bin 817 kişi.

Arazinin 11 bin metrekaresinde AVM, konaklama tesisleri, çok katlı mağaza, iş merkezi gibi ticaret birimleri yer alacak. Ticari birimler için yükseklik 4 kat olarak belirlendi. Alanın 76 bin metrekaresi park, 9 bin 537 metrekaresi İSKİ hizmet alanı, yaklaşık 30 bin metrekaresi de yol için ayrıldı.

Gerekçe: Hak sahipleri mağdur oldu

Bakanlığın onayladığı imar planının açıklama raporunda değişikliğe gerekçe olarak; arazide konut imarının da önünü açan 2019 tarihli planın mahkeme tarafından iptal edildiği için hak sahiplerinin gerçekleştireceği yatırımları hayata geçirememesi ve mağdur olması gösterildi.