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Bilim / Teknoloji

Bakanlık cevapladı; reklam SMS'leri yasaklanmasına rağmen neden gelmeye devam ediyor?

"Taleplerin karşılanması zaman almakta ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ek süre talep edilebilmektedir"

07 Ekim 2015 00:41

1 Mayıs'ta yasaklanmasına rağmen kullanıcıların telefonlarına gelmeye devam eden reklam-promosyon mesajlarıyla ilgili açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerden bilgi ve belgeleri istenen abonenin fazla olmasından ve işletmelerin ve göndericinin ek süre taleplerinden dolayı ilgili yönetmeliğin uygulanmasının geciktiğini bildirdi.

İHA'nın haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bugün bir gazetede yayımlanan “Yasak Var Ceza Yok, SMS Tacizi Bitmiyor” başlıklı haber hakkında yazılı açıklama yayımladı. 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulamasını düzenleyen Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin 15 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği ve şikayet başvurularının elektronik ortamda alınabilmesine imkan tanıyan “Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi” oluşturulduğu hatırlatılan açıklamada, “Anılan yönetmelik gereğince, şikayet başvurusunda bulunanlardan başvuru sırasında, göndericinin tespit edilebilmesine yönelik bir takım bilgiler alınmakta, şikayetçiden alınan bu bilgiler çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerden ticari elektronik iletiyi gönderen gerçek veya tüzel kişinin abone bilgisi talep edilmektedir. Ancak, bilgi ve belgeleri talep edilen abone sayısının fazlalığından dolayı bu taleplerin karşılanması zaman almakta ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ek süre talep edilebilmektedir” denildi.

 

Göndericiye ek süre veren Bakanlık, konunun haberleştirilmesini gerçeğe aykırı buldu

 

Göndericinin tespit edilmesinin akabinde, talep edilen savunması için göndericiye süre verildiği ve bu sürenin gerektiğinde uzatılabildiği vurgulanarak, “Göndericinin savunmasının ardından ise mevcut bilgi ve belgeler çerçevesinde anılan mevzuat uyarınca gerekli kontrol ve değerlendirmeler yapılmakta, şikayetçinin şikayetinde haklı olduğunun anlaşılması ve anılan mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanabilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ilgili kanun ve yönetmeliğe uygun yürütülen işlemler için “kale alınmama, uygulanmama, sonuç alınamadığı” şeklindeki yorum ve değerlendirmelerin haberleştirilmesinin, söz konusu düzenlemelerin gereğinin yapılmadığı algısını doğuracağı ve bu tür yorumların da gerçeğe aykırı olacağı kaydedildi.

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