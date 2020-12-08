Bakanlık "ÇED gerekli değildir" kararı verdi; belediye başkanı ve vatandaş, 5 köyün ortasına yapılmak istenen maden ocağına tepkili

1 hidroelektrik santral (HES), 3 maden işletmesi ve 1 taşocağının faaliyet gösterdiği Maraş’ın Nurhak ilçesinde şimdi de maden ocağı kurulmak isteniyor. Beş köyün ortasına yapılmak istenen ve yaşam alanlarını tehdit eden proje için ÇED gerekli değildir kararı verilirken; Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, “Nurhak bu kadar maden ocağını, HES’leri kaldıramaz, yok olur gider” diye konuştu.

BirGün'den Dilara Şimşek'in haberine göre, mevzuata karşı hileler ve yanlış bilgilendirmelerle ÇED kararı alındığını söyleyen Başkan Bozan, şöyle konuştu:

“Bir yanda ikinci bir HES için çalışmalar devam ediyor ve biz bu durumla mücadele ederken şehrin göbeğine maden ocağı yapılmak isteniyor. Nurhak bu kadar maden ocağını, HES’leri kaldıramaz, yok olur gider. Mevzuata karşı hileler ve yanlış bilgilendirmelerle ‘ÇED gerekli değildir’ kararı ve ruhsat alındı. Proje sahibi, aynı bölgede aynı proje kapsamında farklı ruhsat numaraları ile ayrı ayrı ÇED süreçleri işleterek, bütüncül çevresel etki değerlendirilmesi yapılmasını engellemekte. Bin 996 hektarlık bir alanda yeni bir maden sahası için ruhsat alan firma, ruhsat alanının tamamını çalışma alanı olarak göstermeyip sadece bir kısmını gösterip ÇED gerekli değildir kararı aldı.”