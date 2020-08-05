Bakanlık bu sefer de Erzincan'daki 10 dağ keçisinin avlanması için ihale açtı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzincan’ın farklı bölgelerinde bulunan 10 dağ keçisinin avlanması için bugün 227 bin TL bedelle ihale yapacak.

Tüm tepkilere rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı dağ keçileri, kızıl geyikler ve çengel boynuzlu dağ keçileri gibi yaban hayvanlarının avlattırılması için yeni ihaleler açmaya devam ediyor. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 13’üncü Bölge Müdürlüğüne bağlı Erzincan Şube Müdürlüğü, “Av turizmi kapsamında avlattırılacak yabancı avcı kotalarının satış işi” adı altında bugün ihale yapacak. 10 dağ keçisinin avlanması ihalesi, “pazarlık” yöntemiyle Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İhale ilanına göre, Erzincan’ın Abrenk bölgesinde bir, Doğandere bölgesinde iki, Bağlıca bölgesinde iki, Çayyaka bölgesinde bir, Dutluca bölgesinde iki ve Sarıçiçek bölgesinde de iki dağ keçisi olmak üzere toplam 10 dağ keçisi ihaleyle katlettirilecek. Dağ keçisinin avlattırılması için düzenlenecek ihalede toplam muhammen bedel ise 227 bin TL olarak belirlendi.

Öldürmek için kurs ücreti verecekler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yaptığı duyuruya göre, ‘Avcılık Eğitim Kursu’ açılacak ve ‘aday avcılardan’ da 203 lira 21 kuruş ücret alınacak. Avcılık eğitim kursunda eğitimler, profesör, doçent, öğretim görevlisi ve okutmanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler tarafından verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, ‘av turizmi’ kapsamında elde ettiği gelir de her yıl katlanarak arttı.

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