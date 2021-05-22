Bakanlık, bakan yardımcısının danışmanlık yaptığı filme 1 milyon lira hibe verdi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın danışmanlığını yaptığı Mahi filmine 1 milyon liralık destek verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destek vermeye uygun bulduğu film projeleri arasında Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın danışmanlığını yaptığı bir filmin de yer aldığı ve bakanlıktan 1 milyon TL destek alacağı ortaya çıktı.

16 film için 25 milyon liralık destek

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığının duyurusuna göre bu yılın üçüncü destekleme kuruluna uzun metrajlı sinema filmi projesi kapsamında toplam 48 proje destek başvurusunda bulundu. Bunlardan 32’si desteklenmeye uygun bulunmadı, 16’sına destek verildi. Bu projelere toplam 25 milyon 50 bin TL’lik destek sağlandı.

Destek alan projeler arasında Mahi (Üsteğmen Kara Fatma) isimli sinema filmi de yer alıyor. Desteklerin açıklanmasının ardından Mahi’nin Senaristi İlknur Bektaş’ı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın ziyaretinden bir fotoğraf paylaşarak, "Yıllardır çalışmalarımı bilen, inanan, kültür sanat tarihimizin daha ileri taşınması için desteğini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Misbah Demircan’ın Mahi filmimizin danışmanı olması bizim için büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

"AKP, yandaş kayırmaya devam ediyor"

Skandalı ortaya çıkaran CHP Milletvekili Murat Emir, "Bu skandal, seçici kurulun tarafsızlığına ve desteğe hak kazanan film projelerine de gölge düşürmüştür. Yandaş için her imkanı seferber eden AKP, kültür sanat alanında da yandaş kayırmaya devam ediyor. Filmlerin değerlendirme aşamasında Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bulunduğu konum itibariyle tüm projelere eşit mesafede durması gerekirken, tam aksine başvuran projeler arasından birine danışmanlık yapmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kendi danışmanlığını yaptığı film projesine kaynak sağlanmasına aracılık etmiştir" dedi.