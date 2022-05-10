Bakanlık, AKP milletvekilinin babasının kazandığı ihaleyi iptal etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla Göcek’teki 12 koyda “mapa- şamandıra sistemi kurulması için” yapılan iki ihaleyi iptal etti. 15 Mart’ta düzenlenen ihaleyi, 12 milyon TL’lik teklifle AKP İzmir Milletvekilli Ceyda Bölünmez’in babası Süleyman Bölünmez’e ait Eloş Madencilik kazanmıştı.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, 15 Mart ile 24 Mart tarihinde ihale düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Göcek’in 12 koyunda “mapa- şamandıra sistemi kurulması için” 10 yıllık kullanım izni verdi. Ancak ihaleler, yargıya taşındı. Fethiye Göcek Çalış Ölüdeniz Yolcu Taşıma Birliği Kooperatifleri’nin açtığı dava, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Dava sürerken Bakanlık, mahkemeye bir yazı sundu ve ihalelerin iptal edildiğini bildirdi. Söz konusu yazıda, ihalelerin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün ‘olur’u ile iptal edildiğini kaydedildi.

İhaleye AKP milletvekilinin babası kazanmıştı

15 Mart’ta düzenlenen ihaleyi, 12 milyon TL’lik teklifle Eloş Madencilik kazandı. Söz konusu şirket, AKP İzmir Milletvekilli Ceyda Bölünmez’in babası Süleyman Bölünmez’e ait. Bakanlık, 24 Mart’ta da iki ihale gerçekleştirdi. Buradaki ihaleleri de 28 milyon 100 bin lira teklif veren Vedat İnciroğlu’nun şirketi İn Group ile 50 milyon TL teklif veren Gemi İnşa Sanayi A.Ş. aldı.