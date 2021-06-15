Bakanlık açıkladı: Yerli aşıda kullanılan "adenovirüs" yan etki ihtimalini en aza indirmektedir

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli aşı çalışmalarında kullanılan adenovirüs hakkında yaptığı açıklamada, "Diğer örneklerinden pozitif ayrılarak, nadir olarak görülen yan etki ihtimalini en aza indirmektedir" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, salgının etkilerini en aza indirmek amacıyla yetki sahibi herkesin aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları başlattığının altı çizildi. Türkiye’nin de bu mücadele kapsamında 10 farklı ilaç ve 7 farklı aşı geliştirme projesiyle bu sürece katkı sağladığı hatırlatıldı.

"Adenovirüs tabanlı vektör aşı"

Covid-19 Türkiye Platformu tarafından yürütülen yerli aşı çalışmalarından birisinin de Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsünde Prof. Dr. Hakan Akbulut öncülüğünde yürütülen adenoviral vektör aşısı olduğu kaydedilerek, “Bu proje, Türkiye Cumhuriyetinde yürütülen ve klinik aşamaya geçmekte olan tek adenovirüs tabanlı vektör aşısı olma özelliğini taşımaktadır. 50’nin üzerinde çeşidi bulunan adenovirüsler, farklı ülkeler tarafından yürütülen aşı çalışmalarında kullanılmaktadır. Yerli aşı çalışmasında tercih edilen adenovirüs türü, dünyadaki diğer örneklerinden pozitif ayrılarak, nadir olarak görülen yan etki ihtimalini en aza indirmektedir” denildi.