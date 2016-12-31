T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakanlık açıkladı: Elektrik üretim ve iletim hatlarına siber saldırı var

BTK, Telekom, ilgili birimler ve bakanlık Bakanlık Bilgi İşlem başkanlığı ile tedbirlerin alındığı ifade edildi

31 Aralık 2016 21:40

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Bakanlığın, 15 Temmuz’dan sonra başlayan ve yakın zamanda artarak düzenli hale gelen siber saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Hürriyet’in aktarımına göre  BTK, Telekom, ilgili birimler ve bakanlık  Bakanlık Bilgi İşlem başkanlığı ile tedbirlerin alındığını söyleyen yetkili, "Saldırılar genel olarak, internetsitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye’nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi" dedi.

Bakanlık yetkilisi, istihbarat birimlerinden yılbaşı gecesi için de benzer bir saldırının yapılabileceği istihbaratı alındığını ifade ederken, tüm birimlerle koordineli bir şekilde tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

ETİKETLER

elektriksiber saldırıtibbtkelektrik

İlgili Haberler

İstanbul'da 7 ilçede elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 7 ilçenin bazı bölgelerine, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 30 Aralık Cuma ve 31 Aralık Cumartesi günü elektrik verilemeyecek

Enerji Bakanlığı’ndan elektrik kesintileri için açıklama

Kesintilerin elektrik yetersizliğinden olduğu iddia edilmişti

6 ile 2 Ocak'ta elektrik verilmeyecek

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul’un orta yeri karanlık, elektrik kesintisi bütün semtleri dolaşıyor!

Karanlıkta ve soğukta kalan İstanbullular, yetkililerden açıklama bekliyor

"Elektrik kesintileri sebebiyle 10 milyon dolarlık ihracat kaybı oldu"

Kar yağışı ve fırtına ekonomiyi kötü yönde etkiledi

Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintisi açıklaması: Emniyet'le birlikte çalışıyoruz

"Bu boyutlarda bir hasarın nasıl oluştuğu ile ilgili tüm ihtimaller üzerinde durulmaktadır"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24